बच्चों के लिए घर पर झटपट बनाएं गुजरात की ट्रेडिशनल डिश उंधियू, इस रेसिपी से रैप्स बनाएंगे तो चाव से खाएंगे

Gujarati Undhiyu Wraps Recipe: अगर आप बच्चों के लिए कुछ झटपट से चीजों को बनाना चाहते हैं,  तो आप गुजरात की ट्रेडिशनल डिश उंधियू को बच्चों के लिए बना सकते हैं आइए आपको बताते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Jan 14, 2026, 06:30 AM IST
Gujarati Undhiyu Wraps Recipe:  अगर आप मकर संक्रांति में बच्चों के लिए कुछ खास चीजों को बनाना चाहते हैं, तो गुजरात की ट्रेडिशनल डिश उंधियू रैप्स बच्चों के लिए बना सकते हैं. अधिकतर घरों में इसको बनाकर खूब चाव से खाया जाता है. इसको आप कई सारी सब्जियों के साथ में मिक्स करके लगा सकते हैं. बच्चों को ये डिश घर पर बनाकर खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. अगर आप भी इसको घर पर बनाकर खाना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं इसको आप कैसे बनाकर खा सकते हैं. इसकी रेसिपी काफी ज्यादा आसान है और इसको घर पर तुरंत ही बना सकते हैं. आइए नोट कर लें.
 

उंधियू रैप्स बनाने की सामग्री 

उंधियू रैप्स को अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं, तो आपको इसको बनाने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती है जैसे- टमाटर, टमाटर सॉस, प्याज, हरी चटनी, तेल, पनीर इन चीजों को चाहिए होता है.
 

उंधियू रैप्स की रेसिपी

उंधियू रैप्स को अगर आप घर पर आसानी से बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले प्याज को अच्छे से स्लाइस में काट करना है और फिर टमाटर को भी गोल करके कट कर लेना है. इसके बाद आपको अपनी मनपसंद की कच्ची सब्जियों को स्लाइस में कट करके उसमें रख देना है. अब आपको मैदे की रोटी को बनाकर आगे पीछे की तरफ से उसको क्रिस्पी कर लेना है. आपको रोटी की एक साइड से हरी चटनी,  टमाटर सॉस को अच्छे से लगा लेना है और फिर पनीर को मैश करके डाल देना है आपको फिर इसके ऊपर से टमाटर, प्याज, खीरा के स्लाइस को कट करके ऊपर से रख सकते हैं. सब्जियों को भी आप छोटे-छोटे टूकड़ों में कट करके डाल सकते हैं. इसके बाद आपको इसको लपेट लेना है और फिर आपका उंधियू रैप्स आसानी से बनकर तैयार है. इसको बच्चों से लेकर बड़ों तक बड़े ही चाव से खाना पसंद करेंगे. 
 

इसे भी पढ़ें: पोंगल के त्योहार को यादगार बनाने के लिए घर पर बनाएं ये हेल्दी स्वीट पोंगल

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं.

Gujarati Undhiyu wraps recipeundhiyu recipeundhiyu recipe in hindi

