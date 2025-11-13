Veg Cheese Balls: बाल दिवस बेहद ही खास माना जाता है, ये दिन बच्चों का दिन होता है और अधिकतर लोग बच्चों को खुश करने के लिए कई तरह-तरह की चीजें अपनाते हैं, जिससे उनके चेहरे पर स्माइल बनी रह सके. अगर आप इस दिन को उनके लिए स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो आप घर पर टेस्टी स्नैक्स बनाकर उन्हें सरप्राइज कर सकते हैं. आप बच्चों के लिए बाहर से कुछ लाने की जगह घर पर ही चीजों को बना सकते हैं आपको बता दें आप बच्चों के लिए वेज चीज बॉल्स बना सकते हैं, इनको खाकर बच्चों क खूब मजा भी आ जाएगा और उनका दिन भी बन जाएगा, आइए आपको बताते हैं आप कैसे इसको आसानी से घर पर बना सकते हैं. इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है. नोट कर लें रेसिपी.



वेज चीज बॉल्स बनाने की सामग्री

वेज चीज बॉल्स को बनाने के लिए आपको हरी मिर्च,आलू शिमला मिर्च, प्याज, स्वीट कॉर्न, चीज, धनिया पत्ती, नमक, मैदा, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च का पाउडर,ब्रेड, तेल इन चीजों के जरूरत होती है.



वेज चीज बॉल्स बनाने की विधि

बेज चीज बनाना काफी ज्यादा आसान है और इसको बनाने के लिए सबसे पहले आलू को उबाल लेना है और फिर आपको एक बड़ा बाउल लेना है और उसमें आपको उबले आलू को मैश करके डालने है फिर काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटी हरी मिर्च, नमक, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, प्याज, शिमला मिर्च और गाजर, कॉर्न, मैदा, ब्रेड क्रम्ब्स इन सभी चीजों को मिक्स कर लेना है. अब आपको इसको गोल-गोल बनाकर इसके ऊपर चीज को भी कद्दूकस करके डाल दें और फिर प्लेट में रख देना है. अब आपको एक कढ़ाई में तेल को गरम करना है और सभी वेज चीज बॉल्स को डालकर क्रिस्पी होने तक अच्छे से पकाना है. अब आपके वेज चीज बॉल्स बनकर तैयार है इसको आप गरमा-गरम टमाटर सॉस के साथ में बच्चों को खिला सकते हैं.



