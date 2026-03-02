झटपट बनाएं हेल्दी ब्रेकफास्ट, जानें वेजिटेबल उपमा बनाने की रेसिपी

साउथ इंडियन सुबह ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल उपमा का सेवन करते हैं. यह एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है जिसे मिनटों में बनाया जा सकता है. वेजिटेबल उपमा को आप चटनी या फिर कॉफी के साथ खा सकते हैं. अगर आप चाय लवर हैं, तो आप चाय के साथ भी उपमा खा सकते हैं. वेजिटेबल उपमा बनाना बहुत ही आसान है. चलिए बिना देरी किए जानते हैं इसकी झटपट रेसिपी.

उपमा रेसिपी सामग्री

एक कप सूजी

1 प्याज कटा हुआ

1 इंच अदरक कटी हुई

1 कटी हुई हरी मिर्च

4 से 5 कटा हुआ करी पत्ता

1 कटा हुआ गाजर

10 से 12 कटे हुए बीन्स

1 चम्मच सरसों के बीज

1 चम्मच उड़द की दाल

हींग

तेल

घी

नींबू का रस

आधा चम्मच शुगर

नमक

वेजिटेबल रवा उपमा बनाने का तरीका

सबसे पहले कुकर में गाजर, बीन्स और पानी डालकर सब्जी को पका लें. इसके बाद इस सब्जी को निकाल लें.

अब एक पैन लें इसमें 3 कप पानी में नमक, चीनी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. उपमा के लिए आपका गर्म पानी तैयार है.

अब एक कढ़ाई में तेल डालकर गर्म कर लें . अब इसमें सरसों, उड़द की दाल डालकर इसे फ्राई कर लें.

इसके बाद इसमें प्याज, अदरक, हींग, करी पत्ता और हरी मिर्च डालकर अच्छे से फ्राई कर लें.

अब इसमें रवा डालकर इसे भी अच्छे से फ्राई कर लें. जैसे ही रवा हल्का ब्राउन हो जाए तो इसमें पानी डाल दें.

रवा में गर्म पानी डालना चाहिए इससे यह आसानी से पक जाता है. इसके बाद मीडियम आंच पर इसे पकने के लिए रख दें. ढक्कन बंद कर दें ताकि ये आसानी से बन जाएं.

10 मिनट बाद इसमें घी, पकी हुई सब्जियां, नींबू का रस सभी चीजों को मिक्स कर लें.

लीजिए आपका उपमा बनकर तैयार है इसे गर्म-गर्म सर्व करें.

बच्चों को आएगा बेहद पसंद

अक्सर बच्चे नाश्ते में दूध पीने से मना करते हैं. आपके बच्चों को ये टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट पसंद आएगा. बच्चों को ही नहीं आपके पतिदेव को भी ये नाश्ता पसंद आ सकता है. इस नाश्ते को बनाने में आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी. आप आसानी से 10 से 20 मिनट में टेस्टी उपमा बना सकती हैं.

