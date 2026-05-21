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20 रुपये की कोल्ड ड्रिंक में बनाएं 300 वाली मोजितो, फटाफट नोट करें रेसिपी

रेस्टोरेंट में अक्सर लोग ठंडी-ठंडी मोजितो ड्रिंक पीना पसंद करते हैं. आप घर पर 20 की कोल्ड की ड्रिंक मदद से 300 रुपये वाली मोजितो ड्रिंक बना सकते हैं. फटाफट नोट कर लें ये रेसिपी. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: May 21, 2026, 05:35 PM IST
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20 रुपये की कोल्ड ड्रिंक में बनाएं 300 वाली मोजितो, फटाफट नोट करें रेसिपी

गर्मियों के मौसम में ठंडा पानी पीना भला किसे पसंद नहीं होता है. ठंडी ड्रिंक पीने से रिफ्रेश फील होता है. वहीं बॉडी रिलैक्स होती है. रेस्टोरेंट में अक्सर लोग ठंडी वर्जिन मोजितो पीना पसंद करते हैं. आप मात्र 20 रुपये की कोल्ड ड्रिंक की मदद से आसानी से मोजितो बना सकते हैं. आइए जानते हैं वर्जिन मोजितो बनाने की रेसिपी 

वर्जिन मोजितो ड्रिंक बनाने की सामग्री 

एक से दो नींबू लें
पुदीना की पत्तियां 
सोडा ड्रिंक व्हाइट कलर वाली 
ब्राउन शुगर 
बर्फ 

कैसे बनाएं वर्जिन मोजितो ड्रिंक 

बिना एल्कोहलिक मोजितो ड्रिंक को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. सबसे पहले गिलास में ब्राउन शुगर या फिर शुगर डाल लें. अब इसमें कम से कम चार टुकड़े नींबू के डाल दें. इसके बाद इसमें 10 से 12 पुदीने की पत्तियां भी डाल दें. अब नींबू और पुदीना को किसी चीज की मदद से क्रश करें. पुदीना और नींबू का रस बाहर आ जाएगा. 

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अब इसके बाद इसमें बर्फ के छोटे टुकड़ों को तोड़कर डाल दें. बर्फ आपको आधा गिलास भर डालना है. सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें. अब ब्राउन शुगर, नींबू और पुदीने का सारा रस बर्फ के साथ मिक्स हो जाएगा. इसके बाद इसमें ठंडा सोडा ड्रिंक डालें. इसके बाद आप कोल्ड ड्रिंक भी डाल दें. अब गिलास की साइड्स में लेमन स्लाइस को कट करके फंसा लें. लीजिए आपको 300 रुपये वाली मोजितो ड्रिंक बनकर तैयार है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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