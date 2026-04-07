गर्मियों में कुछ हल्का खाने का मन है तो फटाफट से बना लें तरबूज-कॉर्न सलाद, पेट भी रहेगा एकदम ठंडा

Watermelon Corn Salad Recipe: गर्मियों का मौसम आते ही कई सारी ठंडी-ठंडी चीजों को खाना का मन करता ही है. तेज धूप और पसीने के कारण लोग हैवी और मसालेदार खाने को लोग ज्यादा खा नहीं पाते हैं. हल्की-फुल्की भूख को शांत करने के लिए अगर आप खाने के लिए कुछ खोज रहे हैं, तो आप तरबूज-कॉर्न सलाद को घर पर फटाफट से बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. गर्मियों में आपके शरीर को डिहाइड्रेशन के साथ-साथ और भी कई समस्याओं से आपको राहत दिलाता है. सलाद में फाइबर होता है, जो आपके शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. आइए आपको बनाने की आसान रेसिपी बताते हैं.



आज आपको बनने वाली आसान सी रेसिपी को बताते हैं, जिससे आप घर पर ही बना सकते हैं. ये खाने में टेस्टी होगा और आपको हेल्दी भी रखेगा. इसको घर पर बनाना काफी ज्यादा आसान होता है. आइए आप भी देख लीजिए.



तरबूज-कॉर्न सलाद को घर पर कैसे बनाएं?

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तरबूज-कॉर्न सलाद को बनाने के लिए चीजें

अगर आप घर पर ही तरबूज-कॉर्न सलाद को आसानी से बनाकर खाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है जैसे- तरबूज, स्वीट कॉर्न, पुदीने के पत्ते, काला नमक और चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर ये चीजें आपके पास होनी चाहिए.



तरबूज-कॉर्न सलाद को बनाने की विधि

अगर आप तरबूज-कॉर्न सलाद को घर पर बनाना चाहते हैं, तो आपको एक बड़ा बाउल लेना है और फिर तरबूज के टुकड़े को कट कर लेना है और फिर उबले हुए स्वीट कॉर्न को भी इसमें डाल देना है. बारीक कटा हुआ ताजा पुदीना और फिर काला नमक, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर और ताजा नींबू का रस को इसमें डालकर मिक्स कर लेना है. आपको मसालों को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है. आपको ये ध्यान देना है कि तरबूज के टुकड़े टूटें नहीं वरना सारी चीजें बेकार हो जाएंगी. अब आपका तरबूज-कॉर्न सलाद बनकर एकदम तैयार है. अब आपको इसको कुछ देर के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि आप इसको ठंडा-ठंडा खा सकें. इसको खाने के बाद आपका पूरा शरीर एकदम तरोताजा रहेगा. इसको बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना काफी ज्यादा पसंद आएगा.



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(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. )