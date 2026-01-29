बिना तेल के बनाएं 'O Oil' हाई प्रोटीन समोसा! अब सेहत के साथ मिलेगा स्वाद का तड़का

Healthy Samosa Recipe: समोसे को नेशनल स्नैक्स कहना गलत नहीं होगा. भारत में इसे लोग बड़े चाव से खाते हैं. इसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. लेकिन ज्यादा तेल और मैदे के कारण इसे खाने से कई लोग बचते हैं. ऐसे में अगर आप भी समोसे का स्वाद तो चाहते हैं, लेकिन सेहत से समझौता नहीं करना चाहते, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको 0 ऑयल हाई प्रोटीन समोसा बनाने की रेसिपी बताएंगे. ये रेसिपी वेट कंट्रोल करने वालों और हेल्दी डाइट फॉलो करने वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन है.

बिना ऑयल वाला हाई प्रोटीन समोसा

ट्रेडिशनल समोसा डीप फ्राई होता है, जिससे इसमें कैलोरी और फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. वहीं बिना ऑयल का समोसा बेक या एयर फ्रायर में बनाया जाता है. इसमें मैदे की जगह गेंहूं का आटा, ओट्स या मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल होता है. वहीं स्टफिंग के लिए उबले आलू के साथ चने, पनीर या सोया चंक्स डालने से प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है. ये समोसा खाने से लंबे समय तक पेट भरा रहता है और डाइजेशन हल्का होता है.

नोट कर लें आसान रेसिपी

बिना तेल का समोसा बनाने के लिए सबसे पहले समोसे की स्टफिंग तैयार करें. इसके लिए एक कटोरी में उबले आलू के साथ काले चने या सोया संक्स को मैश करें. इसमें बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, अदरक, धनिया और हल्के मसाले मिलाएं. फिर स्वाद के लिए नींबू का रस डालें. इसके बाद आटा गूंथने के लिए गेहूं का आटा लें, इसमें नमक और थोड़ा पानी मिलाकर सख्त आटा तैयार करें. अब आटे की लोइयां बनाकर पतली पूड़ी बेलें, उसमें स्टफिंग भरकर समोसे का आकार दें. अब इन्हें एयर फ्रायर या ओवन में 180 डिग्री पर 15–20 मिनट तक बेक करें. चाहें तो तवे पर ढककर धीमी आंच पर भी सेक सकते हैं.

हेल्दी टिप्स से परोसे

वहीं समोसे के साथ हरी चटनी या दही की चटनी परोसें. अब ऊपर से चाट मसाला छिड़कने से स्वाद और बढ़ जाता है. अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो स्टफिंग में कद्दूकस की गाजर या उबली मटर भी मिल सकते हैं. ये समोसा शाम की स्नैक के लिए परफेक्ट ऑप्शन है.