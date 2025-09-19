मार्केट के ब्रेड से सेहत को खतरा, घर में कैसे बनाएं हेल्दी और टेस्टी पांव रोटी, चैन से खाएं नाश्ता

Homemade Bread Recipe: आजकल की बिजी लाइफ में ब्रेड हर घर की जरूरत बन चुकी है. नाश्ते से लेकर शाम के स्नैक्स तक, लोग इसे आसानी से खाने और बनाने की वजह से ज्यादा पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मार्केट में मिलने वाली ब्रेड आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकती है? जी हां, इसमें इस्तेमाल होने वाले प्रिजर्वेटिव्स, मैदा और केमिकल्स लॉन्ग टर्म में शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं. यही कारण है कि लोग अब हेल्दी विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं और घर में ब्रेड या पांव रोटी बनाना ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं.

मार्केट की ब्रेड से होने वाले नुकसान

1. मैदा का ज्यादा इस्तेमाल: ज्यादातर ब्रांड ब्रेड बनाने के लिए रिफाइंड मैदा का इस्तेमाल करते हैं. मैदा में फाइबर बहुत कम होता है और ये पचने में भारी होता है, जिससे कब्ज और पेट संबंधी परेशानियां हो सकती हैं.

2. प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स: ब्रेड को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए इसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं. ये बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर सकते हैं.

3. चीनी और नमक की क्वांटिटी: स्वाद और टेक्सचर के लिए चीनी और नमक का हद से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीजों के लिए खतरनाक हो सकता है.

4. ब्रेड इम्प्रूवर्स: फूली और सॉफ्ट ब्रेड बनाने के लिए इम्प्रूवर और यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है. लंबे समय तक इनका सेवन शरीर के लिए नुकसानदेह है.



घर में ब्रेड कैसे बनाएं?

घर में पाव रोटी बनाना आसान है और इसमें आप हेल्दी इनग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये न सिर्फ टेस्टी होती है बल्कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी पूरी तरह सेफ है.

जरूरी सामग्री

-गेहूं का आटा: 2 कप

-सूजी: आधा कप (सॉफ्टनेस के लिए)

-दही: 2 बड़े चम्मच

-दूध: आधा कप

-शक्कर: 1 छोटा चम्मच

-नमक: स्वादानुसार

-ड्राई यीस्ट: 1 छोटा चम्मच

-तेल/घी: 2 बड़े चम्मच

बनाने का तरीका

सबसे पहले गुनगुने दूध में चीनी और यीस्ट डालकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि यीस्ट एक्टिव हो जाए. अब एक बर्तन में आटा, सूजी, नमक और दही डालकर यीस्ट वाला दूध मिलाएं. फिर आटे को अच्छे से गूंथकर ढक दें और 2 घंटे तक गर्म जगह पर रख दें, जिससे ये फूल जाए. अब आटे से छोटे-छोटे हिस्से बनाकर पाव रोटी का शेप दें और बेकिंग ट्रे में रखें. आखिर में ओवन को 180 डिग्री पर प्री-हीट करें और 20 से 25 मिनट तक रोटियों को बेक करें, सुनहरा रंग आने पर पाव रोटी तैयार है.