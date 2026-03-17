बिना तेल मखाना बनेगा क्रिस्पी, बस अपनाएं ये आसान तरीका

हेल्दी स्नैक में मखाना का नाम सबसे ऊपर आता है. अधिकतर लोग शाम की चाय के साथ मखाना खाना पसंद करते हैं. हल्की भूख को शांत करने के लिए मखाना काफी अच्छा माना जाता है. मखाना लो कैलोरी फूड होता है ऐसे में वेट लॉस कम करने वाले लोग अपनी डाइट में इसे शामिल करते हैं. बिना तेल और घी के भी मखाना को टेस्टी और कुरकुरा किया जा सकता है. अगर आप इस सही तरीके से भूननते हैं तो आपको सुपर क्रिस्पी मखाना मिलेगा. आइए जानते हैं बिना तेल-घी कैसे बनाएं मखाना क्रिस्पी और कुरकुरा

कड़ाही में भूने

मखाना भूनने के लिए मोटी तली वाली कड़ाही लें. इससे मखाना कम जलते हैं. कड़ाही को तेज आंच पर गर्म कर लें. इसके बाद आंच को मीडियम कर दें. फिर इसमें मखाना डाल दें. अब मखाना को बीच-बीच में भूनें. इससे मखाना कुरकुरा बनता है.

माइक्रोवेव का इस्तेमाल

आप माइक्रोवेव में आसानी से मखाना को भून सकते हैं. मखाने को माइक्रोवेव सेफ बाउल में डालकर 2 से 3 मिनट तक रखें. बीच-बीच में इसे निकालकर हल्का चला दें. ताकि सारे मखाने बराबर भुन जाएं.

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एयर फ्रायर का इस्तेमाल

आप एयर फ्रायर में भी मखाना को अच्छे से फ्राई कर सकते हैं. एयर फ्रायर को 180°C पर प्रीहीट करें. इसके बाद मखानों को बास्केट में डालकर 4 से 5 मिनट तक एयर फ्राई करें. इससे मखाने कम समय में जल्दी क्रिस्पी हो जाएंगे. आप इसमें हल्का नमक, काली मिर्च, चाट मसाला भी डाल सकते हैं.