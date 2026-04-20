खरबूजा खरीदने में ना करें ये गलती, मार्केट से लाकर घर में ऐसे करें स्टोर; कई दिनों तक नहीं होगा खराब

गर्मियों के मौसम में खरबूजा खाना भला किसे पसंद नहीं होता है. मीठा और रसीला खरबूजा तुरंत गर्मी से राहत दिलाता है. खरबूजे में पानी की मात्रा अधिक होती है, ऐसे में इसका सेवन करने से शरीर हाइड्रेटेड रहता है. गर्मियों में अधिकतर लोग खरबूजा खाना पसंद करते हैं. आइए जानते हैं खरबूजे को स्टोर कैसे करना चाहिए.

खरबूजे को स्टोर करने का सही तरीका

अक्सर लोगों के जेहन में सवाल आता है कि खरबूजे को फ्रिज में रखना चाहिए या नहीं. खरबूजे को स्टोर कैसे करें. बाजार से लागने के तुरंत बाद खरबूजे को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए. अक्सर लोग खरबूजा लाते ही सीधा ही फ्रिज में रख देते हैं. लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है. खरबूजे को कमरे के तापमान में ठंडी और सूखी जगह पर रखना चाहिए. इससे खरबूजे की मीठा और जूसी बना रहता है.

फ्रिज में क्यों नहीं रखना चाहिए खरबूजा

फ्रिज में खरबूजा रखने से बचना चाहिए. क्योंकि फ्रिज में खरबूजा रखने से इसके पकने की प्रक्रिया काफी धीमी हो जाती है. ऐसे में खरबूजा का मीठा नहीं लगता है. वहीं खरबूजे के स्वाद में भी असर पड़ता है.

Add Zee News as a Preferred Source

काटने के बाद कैसे स्टोर करें

कटे हुए खरबूजे को स्टोर करना काफी मुश्किल होता है. कटे हुए खरबूजे पर बैक्टीरिया जल्दी से पनपने लगते हैं. ऐसे में कटे हुए तरबूज को फ्रिज में स्टोर करना चाहिए. ठंड की वजह बैक्टीरिया बनने का प्रोसेस स्लो हो जाता है. जिससे खरबूजा खराब नहीं होता है. कटे हुए खरबूजे को हमेशा एयरटाइट कंटेनर में या फिर फॉयल पेपर में अच्छे से लपेटकर रखना चाहिए.

कितने दिन तक खरबूजा कर सकते हैं स्टोर

बिना कटे हुए खरबूजे को आप नॉर्मल तापमान में 3 से 4 दिनों तक रख सकते हैं. वह खरबूजा हल्का कच्चा है तो आप इसे 5 से 7 दिनों तक आराम से चल सकते हैं.

फ्रिज से खरबूजे की खुशबू कैसे दूर करें

कई बार कटा हुआ खरबूजा रखने से फ्रिज में खरबूजे की खुशबू फैल जाती है. ऐसे में फ्रिज में रखी सभी चीजों में खरबूज जैसे खुशबू आने लगती है. ऐसे में आप एक छोटी कटोरी में बेकिंग सोड रख लें. इससे खरबूजे की खुशबू बाकि चीजों में नहीं मिलेगी. इससे खरबूजा भी फ्रेश रहेगा.