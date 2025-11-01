Advertisement
5 मिनट में बनाएं ढाबा स्टाइल में हरी मिर्च का अचार, बढ़ जाएगा पराठे का स्वाद

केवल 5 मिनट में आप ढाबा स्टाइल में मिर्च का अचार बना सकते हैं. इस अचार से पराठे का स्वाद डबल हो जाएगा. इस अचार को आप आसानी से घर पर बना सकते हैं. आइए जानते हैं हरी मिर्च अचार की रेसिपी. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Nov 01, 2025, 06:31 PM IST
5 मिनट में बनाएं ढाबा स्टाइल में हरी मिर्च का अचार, बढ़ जाएगा पराठे का स्वाद

सर्दियों के मौसम घर में आलू पराठा, गोभी, मूली पराठा और मेथी पराठा बनता है. पराठे के साथ तीखा-चटपटा अचार स्वाद को बढ़ा देता है. लेकिन अचार बनाना बहुत ही ज्यादा झंझट का काम होता है. क्या आप जानते हैं हम आपको ऐसे अचार की रेसिपी बताएंगे जिसे आप 5 मिनट में बना सकते हैं. चलिए जानते हैं 5 मिनट में टेस्टी अचार बनाने की रेसिपी. 

सामग्री 
छोटी और मोटी हरी मिर्च- 250 ग्राम 
1 चम्मच पिसा हुआ सरसों का दाना 
1 चम्मच जीरा 
1 चम्मच मेथी दाना 
1 चम्मच कलौंजी 
आधा चम्मच हल्दी पाउडर 
नमक स्वादानुसार 
2 से 3 चम्मच सरसों का तेल 
विनेगर 

कैसे बनाएं अचार 
अचार बनाने के लिए छोटी और मोटी हरी मिर्च लें क्योंकि यह तीखी कम होती है. मिर्च को धोकर सुखा लें. फिर बीच में लंबाई से काट लें. 

इसके बाद कड़ाही गर्म करें इसमें मेथी, जीरा और कलौंजी डालकर इसे 1 मिनट तक रोस्ट करें. अब इसमें अचार जैस खुशबू आने लगेगी. 

अब कड़ाही में कटी हुई मिर्च डालें इसके बाद इसे 3 से 4 मिनट तक चलाते हुए पकाएं. इसके बाद मिर्च की सारी नमी निकल जाएगी और अचार जल्दी खराब भी नहीं होगा. 

मिर्च जब हल्की ठंडी हो जाए इसमें पिसा हुआ सरसों दाना, आमचूर पाउडर, हल्दी और नमक डालें. 

सरसों के दाने से डालने से तीखा और खट्टापन आता है. आमचूर ढाबे जैसा स्वाद देता है. 

सब कुछ मिलाकर मिर्च को मसालों में लपेट दें कि हर मिर्च में मसाला मिक्स हो सके. 

अब 2 से 3 गर्म सरसों के तेल को अचार पर डालें ताकि मसालों का स्वाद अच्छे से तेल में मिक्स हो जाएं. लीजिए आपका अचार बनकर तैयार है. 

अगर अचार को लंबा चलाना चाहते हैं तो विनेगर डाल सकते हैं. विनेगर डालने से अचार जल्दी खराब नहीं होता है. अचार ठंडा हो जाए तो इसे कांच की बोतल में स्टोर कर लें.  

सर्दियों में वीकेंड को खास बनाने के लिए ट्राई करें गुजराती की ये 5 फेमस डिश

 

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

