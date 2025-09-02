दुनिया का वो रेस्टोरेंट, जहां टेबल तो है लेकिन आने का नहीं, सीक्रेट होता फोन नंबर और खुलने-बंद होने का टाइम!
दुनिया का वो रेस्टोरेंट, जहां टेबल तो है लेकिन आने का नहीं, सीक्रेट होता फोन नंबर और खुलने-बंद होने का टाइम!

जापान देश अपनी खूबसूरती और खान-पान के लिए जाना जाता है. क्या आप जानते हैं जापान के टोक्यो में एक ऐसा रेस्टोरेंट हैं जहां पर जाने पर आपको खाना ना मिले, जी हां आपने सही पढ़ा है.इस रेस्टोरेंट में हर किसी को एंट्री नहीं मिलती है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 02, 2025, 06:55 PM IST
दुनिया का वो रेस्टोरेंट, जहां टेबल तो है लेकिन आने का नहीं, सीक्रेट होता फोन नंबर और खुलने-बंद होने का टाइम!

हर देश की अपनी खासियत और अपना अलग खानपान होता है. अपनी खासियत की वजह से देश इंटरनेशनल लेवल पर पॉपुलर होता है. आज हम इस लेख में आपको जापान के एक ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में बताएंगे जहां पर सभी लोगों को खाना सर्व नहीं किया जाता है. अगर आप पहली बार उस रेस्टोरेंट में गए और आपको टेबल नहीं मिला तो आपको हैरान नहीं होना दरअसल इस रेस्टोरेंट की खासियत ही यही है कि इस रेस्टोरेंट में हर किसी को टेबल (खाना/डिश) नहीं मिलता है. 

सुगालाबो रेस्टोरेंट 
जापान के योसुको सुगा का रेस्टोरेंट जिसका नाम सुगालाबो हैं. इस रेस्टोरेंट में केवल 20 टेबल हैं. इस रेस्टोरेंट की ओपन और क्लोजिंग टाइमिंग के बारे में भी आम लोगों को पता नहीं होता है, यह रेस्टोरेंट अपने फूड और स्पेशल टेस्ट के लिए जाना जाता है. 

रेस्टोरेंट में किस तरह का खाना मिलता है 
जैसा की हम आपको बता चुके हैं जापान का इस रेस्टोरेंट में केवल 20 ही टेबल हैं. यहां पर जापानी और फ्रेंच क्यूजीन बनाया जाता है. जापानी और फ्रेंच फूड को मिक्स करके नया रेसिपी बनाई जाती है. दो अलग-अलग देशों के स्वाद से बनी नई डिश बेहद स्वादिष्ट होती है. रेस्टोरेंट में शेफ शुगा अपने कस्टमर से बात करके उनके स्वाद और पसंद के अनुसार डिश बनाते हैं. शेफ डिश बनाने के लिए मौसमी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिस वजह से डिश बेहद स्वादिष्ट होती है. 

कैसे मिलेगी रेस्टोरेंट में एंटी 
जापान के टोक्यो में स्थित सुगालाबो की एंट्री गेट काफी गुप्त जगह पर है, इसके बारे में हर किसी को नहीं पता होता है. आप इस रेस्टोरेंट में ऐसे इंसान के साथ जा सकते हैं जो कि सुगालाबो का कस्टमर हो, आप किसी कस्टमर के साथ या फिर कस्टमर के रेफरेंस से जाएंगे तभी आपको इस रेस्टोरेंट में खाना मिल पाएगा. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

इसे भी पढ़ें: देसी किक के लिए 5 मिनट में तैयार करें बिहारी स्टाइल सत्तू छाछ, लंच का मजा होगा चौगुना 

About the Author
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

;