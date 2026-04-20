शाम को चाय के साथ खाएं तीखी-चटपटी झालमुड़ी, बंगाली स्ट्रीट स्वाद के लिए घर में ऐसे करें तैयार

नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर सिंपल झालमुड़ी की दुकान पर पहुंचे, वहां उन्होंने बंगाल की पॉपुलर झालमुड़ी का स्वाद चखा है. झालमुड़ी बंगाल का बेहद पॉपुलर स्ट्रीट फूड है. शाम की हल्की भूख मिटाने के लिए चटपटी झालमुड़ी एकदम परफेक्ट है. आप घर पर बंगाली स्टाइल में झालमुड़ी बना सकते हैं. आइए जानते हैं झालमुड़ी बनाने की आसान रेसिपी क्या है.

घर पर बनाएं बंगाल स्टाइल झालमुड़ी

झालमुड़ी को घर पर बनाना बहुत ही आसान है.इसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. झालमुड़ी बनाने के लिए आपको एक बड़ा बर्तन लेना है. इस बड़े बर्तन में अच्छी क्वालिटी का मुरमुरा लेना है. अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, उबाले हुए आलू के छोटे टुकड़े, धनिया पत्ती और सरसों का तेल डालकर मिला लें. इसके बाद इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला मिला दें. आप इसमें काला उबाल चना भी मिला सकते हैं. इसके बाद नींबू डालकर इसे अच्छे मिक्स कर लें. लीजिए आपकी झालमुड़ी तैयार है. इस झालमुड़ी को ताजा-ताजा खाया जाता है. लंबे समय तक रखने से मुरमुरे का कुरकुरापन कम हो जाता है.

झालमुड़ी खाने के फायदे

झालमुड़ी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है. दरअसल यह स्नैक डीप फ्राई नहीं होता है. इसमें सरसों तेल का इस्तेमाल केवल खुशबू और मसालों को संतुलन करने के लिए दिया जाता है. झालमुड़ी अन्य स्नैक्स जैसे समोसा की तुलन में कम नुकसानकारी होता है. इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है. इस स्नैक्स को आप चलते-फिरते कहीं भी खा सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

शाम को चाय के साथ खाने के लिए बेस्ट स्नैक

झालमुड़ी बेहद टेस्टी होता है. कुछ लोगों को चाय के साथ खाने के लिए कोई ना कोई स्नैक चाहिए होता है. ऐसे में आप चाय के साथ झालमुड़ी का सेवन कर सकते हैं. मीठी चाय के साथ चटपटी झालमुड़ी आपके स्नैक टाइम का मजा बढ़ा देगी.