स्वादिष्ट कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए फॉलो कर लें ये सिंपल स्टेप्स, स्वाद चख घरवाले भी हो जाएंगे आपके फैन

कई लोग हर रोज एक जैसा खाना खा कर बोर हो जाते हैं. बहुत से लोग घर पर आसानी से बनने वाली डिशेज की तलाश में रहते हैं जो स्वाद में भी लाजवाब हो. आज हम आपके लिए लाए हैं कढ़ी पकौड़ा की एक ऐसी रेसिपी जो स्वादिष्ट होने के साथ ही काफी आसान भी है. कढ़ी पकौड़ा में बेहद सिंपल सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है जो किसी भी घर की किचन में आसानी से मिल जाते हैं. चलिए जानते हैं इस स्वादिष्ट डिश को बनाने का तरीका क्या है.

सामग्री

200 ग्राम बेसन

500 ग्राम दही

ऑयल तलने के लिए

1 टेबल स्पून धनिया पाउडर

1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर

स्वादानुसार नमक

1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च

1 चुटकी हींग

1 टीस्पून अजवाइन

2 मीडियम आकार के प्याज कटे हुए

2 खड़ी लाल मिर्च

करी पत्ता

1/2 टीस्पून मेथी दाना

1 टीस्पून राई

कैसे बनाएं

सबसे पहले दही को छाछ की तरह पतला करने के लिए इसे ब्लैंड कर के पतला कर लें. अब इसमें 2 से 3 चम्मच बेसन और पानी डाल कर इसे मिक्स कर लें और एक पतला घोल तैयार कर लें. अब इसे ढक कर कुछ देर के लिए रख दें. अब दूसरे कटोरे में पकौड़े का घोल तैयार करने के लिए 3 चम्मच बेसन लें कर इसमें पानी मिला कर इसे 2-3 मिनट के लिए फेंट लें. अब इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल कर अच्छी तरह से मिक्स कर लें. अगर आप चाहें तो आप पकौड़े के बैटर में प्याज और धनिया की पत्तियां भी मिला कर सकते हैं.

झटपट तैयार

अब गैस पर कढ़ाई चढा कर उसमें तेल डाल कर जीरा, साबुत खड़ा धनिया, राई के दाने, हींग, करी पत्ता और सूखी लाल मिर्च, लहसुन और बारीक कटा प्याज डाल कर इसे अच्छी तरह से भून लें. अब कढ़ाई में हल्दी डाल कर इसमें फटाफट दही और बेसन के घोल को इसमें डाल कर अच्छी तरह से मिला लें और अपने अनुसार पानी मिला दें. कढ़ी को 10 से 15 मिनट तक पकने के बाद इसमें पकौड़े और नमक डाल कर इसे 10 मिनट के लिए पकाएं और गरमा-गरम सर्व करें.