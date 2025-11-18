Advertisement
Kheera Kimchi: घर पर मिनटों में बनाएं ये कोरियन डिश, स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी है फायेदमंद

Kheera Kimchi: सोशल मीडिया पर कोरिया की डिश खीरा किमची काफी वायरल हो रही है. ये डिश स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है. इसे बनाना बेहद आसान है. इस खबर में हम आपको इसे फायदे और इसे बनाने का तरीका बताएंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 18, 2025, 03:36 PM IST
Kheera Kimchi: घर पर मिनटों में बनाएं ये कोरियन डिश, स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी है फायेदमंद

Korean Cucumber Kimchi Recipe: आज के समय दुनिया भर में लोग कोरियन ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं. कोरियन स्किन केयर से लेकर कोरियल डाइट दुनिया भर में तेजी से वायरल हो रहा है. इसी में से एक खास डिश है खीरा किमची. यह एक फ्रेश, हल्की-सी तीखी और कुरकुरी साइड डिश है, जो स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. खीरे की नेचुरल ठंडक, मसालों के तीखेपन और हल्के फर्मेंटेशन से ये डिश परफेक्ट हेल्दी स्नैक बन जाती है. 

 

खीरा किमची के फायदे?
खीरा किमची उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है, जो हल्का, लो-कैलोरी और जल्दी पचने वाला खाना खाना पसंद करते हैं. खीरा का ठंडक स्वभाव, हाई-वॉटर कंटेंट और भरपूर फाइबर, शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है. वहीं इसमें मसाले मिलाने से यह बेहद स्वादिष्ट हो जाती है. इसके अलावा ये प्रोबायोटिक्स से भरपूर होती है, जिससे बेहतर डाइडेशन और इम्यूनिटी मजबूत करने में भी मदद मिलती है. इसे कोरियन या इंडियन मील के साथ सलाद के तौर पर खाया जा सकता है.

खीरा किमची बनाने की रेसिपी
खीरा किमची बनाना बेहद आसान है. इस हेल्दी और टेस्टी डिश को आप घर पर मौजूद चीजों से ही आसानी से बना सकते हैं. इसे बनाने के लिए 3 से 4 मीडियम साइट के खीरे, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च फ्लेक्स, 4–5 कुटी हुई लहसुन की कलियां, 1 टीस्पून कसा हुआ अदरक, 1 टीस्पून चीनी, 1 टेबलस्पून सिरका या नींबू का रस, 1 टीस्पून सोया सॉस, थोड़ा हरा प्याज (ऑप्शनल), 1 टीस्पून तिल. इस

 

कैसे करें तैयार
अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले खीरों को धोकर गोल या लंबी स्लाइस में काट लें. इसके बाद खीरे में नमक मिलाकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़े दें, जिससे पानी निकल जाएं, इसके बाद खीरों को हल्का सुखा लें, अब एक बाउल में लाल मिर्च फ्लेक्स, लहसुन, अदरक, चीनी, सिरका, सोया सॉस और तिल मिलाकर अच्छे से मिला लें. अब इसे एक साफ कटोरे में रख लें. आपको खीरा किमची तैयार है, आप इसे तुरंत भी खा सकते हैं आ 1 से 2 घेटे फ्रिज में रखकर और ज्यादा फ्लेवरफुल बनाकर भी खा सकते हैं. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

Korean Cucumber KimchiKheera Kimchi Recipe

