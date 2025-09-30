साउथ इंडियन फूड के हैं दीवाने, तो नवरात्रि में ऐसे बना लें कुट्टू के आटे का डोसा

Kuttu Ka Dosa: नवरात्रि के व्रत आते ही खाने-पीने की चीजों में काफी बदलाव देखने को मिलता है. इस दौरान ज्यादातर लोग अनाज, नमक और मसाले से परहेज करते हैं और व्रत-फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स का ही सेवन करते हैं. ऐसे में अगर आप साउथ इंडियन फूड के शौकीन हैं और डोसा खाना पसंद करते हैं, तो कुट्टू के आटे से बना डोसा आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है. ये डिश न सिर्फ टेस्टी होती है बल्कि व्रत में पेट को हल्का रखने और एनर्जी बनाए रखने में भी मदद करती है. आइए जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका और इसके फायदे.

इंग्रेडिएंट्स

कुट्टू का आटा - 1 कप

उबला आलू - 2 (मैश किया हुआ)

सेंधा नमक - स्वादानुसार

हरी मिर्च - 1 (बारीक कटी हुई)

अदरक - आधा इंच टुकड़ा (कद्दूकस किया हुआ)

धनिया पत्तियां - बारीक कटी हुई

जीरा - आधा टीस्पून

पानी - जरूरत के मुताबिक

घी/तेल - डोसा सेंकने के लिए



बनाने का तरीका

सबसे पहले एक बाउल में कुट्टू का आटा लें और उसमें धीरे-धीरे पानी डालकर एक स्मूद और पतला घोल तैयार करें. ध्यान रखें कि घोल न ज्यादा गाढ़ा हो और न ही बहुत पतला. अब इसमें सेंधा नमक और थोड़ा सा जीरा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें. एक अलग बाउल में उबले आलू मैश कर लें. उसमें हरी मिर्च, अदरक और हरी धनिया मिलाएं. चाहें तो थोड़ा सेंधा नमक भी डाल सकते हैं. यह डोसे की स्टफिंग होगी. अब नॉन-स्टिक तवा गरम करें और हल्का सा घी लगाएं. फिर एक करछी भर घोल डालकर डोसे की तरह फैलाएं. डोसा थोड़ा कुरकुरा होने लगे तो बीच में आलू की स्टफिंग रखकर आधा मोड़ दें. इसे 1-2 मिनट और सेकें और गरमा-गरम नारियल चटनी या दही के साथ परोसें.

सेहत के फायदे

कुट्टू का आटा व्रत के दौरान एनर्जी देने वाला सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है. इसमें प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं. ये डिश पचने में हल्की होती है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराती है. कुट्टू ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद करता है और व्रत के दौरान कमजोरी महसूस नहीं होने देता. वहीं आलू और दही के साथ इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है.