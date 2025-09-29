Advertisement
trendingNow12940626
Hindi Newsफूड

सेहत का सच्चा दोस्त है लौकी का रायता, नवरात्रि के 8वें दिन घर पर करें तैयार, दिल में बस जाएगा इसका स्वाद

Navratri 2025: नवरात्रि के व्रत में लौकी का रायता न सिर्फ टेस्टी ऑप्शन है बल्कि सेहत को लिए भी फायदेमंद है. इसे बनाना बेहद आसान है और ये शरीर को ठंडक, एनर्जी और न्यूट्रीशन देता है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 29, 2025, 06:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सेहत का सच्चा दोस्त है लौकी का रायता, नवरात्रि के 8वें दिन घर पर करें तैयार, दिल में बस जाएगा इसका स्वाद

Lauki Ka Raita Recipe: नवरात्रि का पावन पर्व भक्तों के लिए खास होता है. इस दौरान मां दुर्गा की पूजा-अर्चना के साथ-साथ व्रत का खास महत्व है. 9 दिनों के उपवास में हल्का और सात्विक भोजन लेना जरूरी माना जाता है. 8वें दिन, जिसे अष्टमी कहते हैं, कई लोग कन्या पूजन करते हैं और व्रतधारी भी पौष्टिक भोजन ग्रहण करते हैं. ऐसे समय में लौकी का रायता एक बेहतरीन ऑप्शन है, जो पेट को ठंडक देने के साथ ऊर्जा भी देता है. आइए जानें इसे बनाने का आसान तरीका और इसके जबरदस्त फायदे.

लौकी का रायता बनाने का तरीका

जरूरी सामग्री

Add Zee News as a Preferred Source

-1 कप लौकी (कद्दूकस की हुई)
-2 कप दही (फेंटा हुआ)
-सेंधा नमक स्वादानुसार
-आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर (भुना हुआ)
-1 हरी मिर्च (बारीक कटी, वैकल्पिक)
-हरा धनिया (सजावट के लिए)

बनाने का तरीका

सबसे पहले लौकी को छीलकर कद्दूकस कर लें. फिर इसे हल्का सा उबाल लें ताकि कच्चापन खत्म हो जाए और ये मुलायम हो जाए. उबालने के बाद ठंडा कर लें. अब दही को अच्छे से फेंटकर उसमें उबली हुई लौकी डालें और इसमें सेंधा नमक और भुना हुआ जीरा पाउडर मिलाएं. आप चाहें तो हल्की तीखापन के लिए बारीक कटी हरी मिर्च डाल सकते हैं. आखिर में ऊपर से हरे धनिए की पत्तियों से गार्निश कर ठंडा-ठंडा परोसें. ये रायता कुट्टू की पूरी, साबूदाना खिचड़ी, या सिंघाड़े के आटे से बने पकवानों के साथ बहुत टेस्टी लगता है.

लौकी का रायता खाने के फायदे

1. पेट को ठंडक पहुंचाता है
व्रत के दौरान अक्सर तली-भुनी चीजें खाई जाती हैं, जिससे गैस और एसिडिटी की समस्या हो सकती है. लौकी का रायता पाचन को संतुलित रखता है और पेट को ठंडा करता है.

2. वजन कंट्रोल करता है
लौकी में कैलोरी बहुत कम और पानी की मात्रा अधिक होती है. दही के साथ इसका संयोजन वजन घटाने और पेट भरा रखने में मदद करता है.

3. एनर्जी देता है
लंबे समय तक व्रत रखने से शरीर थकान महसूस करता है. दही में मौजूद प्रोटीन और कैल्शियम, और लौकी में मौजूद विटामिन्स शरीर को एनर्जी देते हैं.

4. हाइड्रेशन मेंटेन रखता है
नवरात्रि के दिनों में गर्म मौसम हो तो शरीर को डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है. लौकी और दही दोनों ही शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मददगार हैं.

5. दिल की सेहत के लिए फायदेमंद
लौकी का नियमित सेवन कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने और ब्लड प्रेशर बैलेंस रखने में मददगार होता है.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

LaukiBottle GourdNavratriNavratri 2025

Trending news

Weather Update: झमाझम बारिश के बाद अब होगी प्रचंड गर्मी, यहां तेज धूप करेगी परेशान
Weather
Weather Update: झमाझम बारिश के बाद अब होगी प्रचंड गर्मी, यहां तेज धूप करेगी परेशान
लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला विमान कबाड़ के ढ़ेर में बदला, पायलट को लेकर आई ये खबर
plane crash
लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला विमान कबाड़ के ढ़ेर में बदला, पायलट को लेकर आई ये खबर
TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
west bengal news in hindi
TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
Bengal Elections 2026
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
India Interesting Facts
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
Supreme Court News
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
weather update
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
Karur Stampede
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
amit shah
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
Garba
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
;