सेहत का सच्चा दोस्त है लौकी का रायता, नवरात्रि के 8वें दिन घर पर करें तैयार, दिल में बस जाएगा इसका स्वाद

Lauki Ka Raita Recipe: नवरात्रि का पावन पर्व भक्तों के लिए खास होता है. इस दौरान मां दुर्गा की पूजा-अर्चना के साथ-साथ व्रत का खास महत्व है. 9 दिनों के उपवास में हल्का और सात्विक भोजन लेना जरूरी माना जाता है. 8वें दिन, जिसे अष्टमी कहते हैं, कई लोग कन्या पूजन करते हैं और व्रतधारी भी पौष्टिक भोजन ग्रहण करते हैं. ऐसे समय में लौकी का रायता एक बेहतरीन ऑप्शन है, जो पेट को ठंडक देने के साथ ऊर्जा भी देता है. आइए जानें इसे बनाने का आसान तरीका और इसके जबरदस्त फायदे.

लौकी का रायता बनाने का तरीका

जरूरी सामग्री

-1 कप लौकी (कद्दूकस की हुई)

-2 कप दही (फेंटा हुआ)

-सेंधा नमक स्वादानुसार

-आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर (भुना हुआ)

-1 हरी मिर्च (बारीक कटी, वैकल्पिक)

-हरा धनिया (सजावट के लिए)

बनाने का तरीका

सबसे पहले लौकी को छीलकर कद्दूकस कर लें. फिर इसे हल्का सा उबाल लें ताकि कच्चापन खत्म हो जाए और ये मुलायम हो जाए. उबालने के बाद ठंडा कर लें. अब दही को अच्छे से फेंटकर उसमें उबली हुई लौकी डालें और इसमें सेंधा नमक और भुना हुआ जीरा पाउडर मिलाएं. आप चाहें तो हल्की तीखापन के लिए बारीक कटी हरी मिर्च डाल सकते हैं. आखिर में ऊपर से हरे धनिए की पत्तियों से गार्निश कर ठंडा-ठंडा परोसें. ये रायता कुट्टू की पूरी, साबूदाना खिचड़ी, या सिंघाड़े के आटे से बने पकवानों के साथ बहुत टेस्टी लगता है.

लौकी का रायता खाने के फायदे

1. पेट को ठंडक पहुंचाता है

व्रत के दौरान अक्सर तली-भुनी चीजें खाई जाती हैं, जिससे गैस और एसिडिटी की समस्या हो सकती है. लौकी का रायता पाचन को संतुलित रखता है और पेट को ठंडा करता है.

2. वजन कंट्रोल करता है

लौकी में कैलोरी बहुत कम और पानी की मात्रा अधिक होती है. दही के साथ इसका संयोजन वजन घटाने और पेट भरा रखने में मदद करता है.

3. एनर्जी देता है

लंबे समय तक व्रत रखने से शरीर थकान महसूस करता है. दही में मौजूद प्रोटीन और कैल्शियम, और लौकी में मौजूद विटामिन्स शरीर को एनर्जी देते हैं.

4. हाइड्रेशन मेंटेन रखता है

नवरात्रि के दिनों में गर्म मौसम हो तो शरीर को डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है. लौकी और दही दोनों ही शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मददगार हैं.

5. दिल की सेहत के लिए फायदेमंद

लौकी का नियमित सेवन कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने और ब्लड प्रेशर बैलेंस रखने में मददगार होता है.