रातभर नहीं आती है नींद, डाइट में शामिल करें ये फूड्स, मिलेगी गहरी और सुकून भरी नींद!

रात का समय सोने के लिए होता है. दिनभर की थकान के बाद रात को सुकून भरी नींद लेने से शरीर की सारी थकावट दूर हो जाती है, अगले दिन शरीर फिर से एनर्जी से भर जाता है. वहीं कुछ लोगों को रात को नींद नहीं आती है. अच्छी नींद के लिए आप डाइट में इन चीजों को शामिल कर सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 19, 2025, 12:00 AM IST
रात को नींद ना आना बेहद खराब समस्या है. जब हर कोई सुकून भरी नींद ले रहा हो आप अकेले जाग रहे हैं, जब रात को नींद नहीं आती है तो उस दौरान अजीब सा महसूस होता है. अगर आपको भी रात के समय नींद नहीं आती है तो आप अपनी डाइट में मैग्नीशियम को शामिल कर सकते हैं. दअसल मैग्नीशियम मेलाटोनिन हार्मोंन को रेगुलेट करने में मदद करता है. जो कि रात के समय  आपको अच्छी और गहरी नींद दे सकता है. न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटीशियन शिखा अग्रवाल शर्मा से जानते हैं मैग्नीशियम रिच फूड्स  के बारे में. 

केला 
केले में पोटैशियम पाया जाता है इसके बारे में अधिकतर लोगों को पता होता है लेकिन क्या आप जानते हैं केले में पोटैशियम के अलावा मैग्नीशियम भी पाया जाता है. केले का सेवन करने से मसल्स रिलैक्स होते हैं जिससे गहरी और अच्छी नींद आ सकती है. आप शाम से समय स्नैक्स में केले का सेवन कर सकते हैं. 

बादाम का सेवन 
अच्छी और गहरी नींद के लिए आप रोजाना 5 बादाम का सेवन कर सकते हैं. बादाम का सेवन करने से स्ट्रेस कम होता है. कई बार अधिक तनाव की वजह से भी नींद ना आने की समस्या हो सकती है. बता दें कि बादाम में भी मैग्नीशियम पाया जाता है जिसका सेवन करने से आपको अच्छी नींद आ सकती है. 

पंपकिन सीड्स 
अगर आप लंबे समय से नींद की समस्या से परेशान हैं तो डाइट में पंपकीन सीड्स को शामिल कर सकते हैं. पंपकिन सीड्स में मैग्नीशियम पाया जाता है जो कि सेरोटोनन हार्मोन को प्रोड्यूस करने में मदद करता है. सेरोटोनिन हार्मोन  नींद आने, हंसने और मूड चेंज में मदद करता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है.

