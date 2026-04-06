सब्जी खा-खाकर हो गए हैं बोर तो गर्मियों में बनाकर खाएं ये 5 तरह के टेस्टी अचार, खाने का बढ़ जाएगा स्वाद

Pickles In Summer: गर्मियों का मौसम आते ही लोगों को कुछ ना कुछ टेस्टी खाने का मन करता है लेकिन हमे बड़े ही सोच-समझकर चीजों को खाना चाहिए वरना इस सीजन में शरीर और पेट में दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ सकती है. लोग हल्का, स्वादिष्ट और चटपटा खाना चाहते हैं. खाने का स्वाद तब तक नहीं आता है जब तक उसमें अचार शामिल नहीं होता है. अचार को खाने के साथ खाने से साधारण खाने का स्वाद भी दोगुना हो जाता है. हर घर में अलग-अलग तरह के अचार को बनाकर खाया जाता है, जो आपकी हेल्थ और टेस्ट के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद शामिल होता है.



कुछ लोग तो अपने घरों में ही टेस्टी-टोस्टी अचार को बनाकर खाते हैं. अगर आप इस तेज गर्मी खाने की थाली का स्वाद बढ़ाना चाहते हैं, तो आप घर में अलग-अलग तरह के अचार को बनाकर खा सकते हैं. खाने में टेस्टी होगा और बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आएगा.



समर सीजन में कौन-कौन से अचार को बनाएं?



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1. करौंदा का अचार

अगर आप समर सीजन में कुछ टेस्टी और चटपटा सा अचार खाना चाहते हैं, तो आप करौंदा का अचार बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा मजेदार होगा. करोंदे का अचार कमाल का स्वादिष्ट बनता है एक बार बनाकर आएंगे, तो बार-बार मन करेगा.



2. आम का अचार

आम का अचार बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. कच्चे आम को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर आप मजेदार सा अचार बना सकते हैं. गर्मियों में इसको खाना काफी ज्यादा पसंद होता है.



3. मिर्च का अचार

खाने में अगर आपको कुछ चटपटा खाने का मन है, तो आप मिर्च का अचार बनाकर खा सकते हैं. इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है. अगर आपको तीखा खाना पसंद है,तो ये आपके लिए बेस्ट होगा.



4. नींबू का अचार

आप अपने घर में नींबू का अचार भी बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में काफी टेस्टी होता है और आसानी से आप इसको घर पर भी बना सकते हैं. इसका स्वाद खट्टा-मीठा हो तो ज्यादा टेस्टी लगेगा. खाने की खाली का स्वाद बढ़ाने के लिए ये अचार बेस्ट है. हेल्थ के लिए भी इसको अच्छा माना जाता है.



5. बांस का अचार

बांस का अचार भी आप एक बार खाकर देख सकते हैं. इसको आप समर सीजन में झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं. ये अचार केरल के लोग काफी ज्यादा खाना पसंद करते हैं.



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(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)