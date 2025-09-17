इस हेल्दी नाश्ते से करें सुबह की शुरुआत, सिर्फ 10 मिनट में बनाएं Banana Oats Smoothie

Smoothie Recipe: बनाना ओट्स स्मूदी एक हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है. इसे लोग आमतौर पर सुबह के नाश्ते में खाना पसंद करते हैं. अगर आप भी सुबह हेल्दी और टेस्टी नाश्ता करना चाहती हैं, तो ये खबर आपके लिए है. केला और ओट्स से बना ये स्मूदी न केवल टेस्टी होती है, बल्कि वेट कम करने, डाइजेशन सिस्टम को दुरुस्त करने और एनर्जी बढ़ाने में भी आपकी मदद करती है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि समय न होने पर बस 10 मिनट में आप कैसे ये हेल्दी ड्रिंक बना सकते हैं.

किचन में मौजूद चीजों से बनाएं स्मूदी

इस हेल्दी स्मूदी को बनाने के लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती है. इसे बनाने के लिए आपको 1 केला, 1 कप दूध, 1 चम्मच शहद या खजूर, स्वाद अनुसार दालचीनी पाउडर की जरूरत होती है. इसे ठंडा बनाने के लिए आप 4 से 5 बर्फ के टुकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

10 मिनट में बनाएं स्मूदी

स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले ओट्स को हल्का सा भून लें, इससे ओट्स का कच्चापन चला जाएगा. अब मिक्सर जार में कटा हुआ केला, भुने हुए ओट्स, दूध, शहद और दालचीनी डालें. इसमें बर्फ के टुकड़े भी डाल दें. अब 1 से 2 मिनट तक इसे अच्छे से ब्लेंड करें. इसके बाद स्मूदी अच्छे से ब्लेंड हो जाएं, तो इसे गिलास में निकालकर तुरंत सर्व करें.

सेहत के लिए बेहद फायदेमंद

केला और ओट्स स्मूदी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है. इसे पीने से आपको दिनभर एनर्जी मिलता. इसके साथ-साथ ओट्स में फाइबर होता है, जो डाइजेशन को बेहतर करने में मदद करता है. ये स्मूदी वेट लॉस में भी आपकी मदद कर सकता है. इसे पीने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती है, जिससे ओवरईटिंग नहीं होगी. वहीं ओट्स कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करता है, जिससे हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.