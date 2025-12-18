Advertisement
सर्दियों में घर पर चाय के साथ खाने के लिए बनाएं क्रंची मेथी मठरी, फटाफट नोट करें ये रेसिपी

Crunchy Methi Mathri Recipe: सर्दियों में घर पर कुछ ना कुछ टेस्टी खाने का मन होता ही है. आज आपको बताते हैं कि  सर्दियों में घर पर चाय के साथ खाने के लिए आप कैसे क्रंची मेथी मठरी को बना सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Dec 18, 2025, 06:06 PM IST
Crunchy Methi Mathri Recipe:  सर्दियों में घर पर लोग अपने घर पर खाने के लिए तरह-तरह के खाने को बनाकर खाते हैं, ठंड के मौसम में अलग-अलग तरह की चीजें भी देखने को मिल जाती है, जो आप घर पर आसानी से बनाकर खा सकते हैं, अधिकतर लोगों को बाहर जाकर खाना काफी ज्यादा पसंद होता है लेकिन अगर आप घर से खाने के बजाय घर पर बनाकर खाते हैं, तो बच्चों के साथ-साथ बड़ों को भी मजा आ जाएगा और दिन भी काफी ज्यादा खास हो जाएगा. आज आपको ऐसी डिश को बनाने के बारे में बताते हैं, जो आप घर पर आसानी से बना सकते हैं, इसको बनने में अधिक समय भी नहीं लगता है, अगर आप भी घर पर कुछ बनाने की सोच रहे हैं, तो आप क्रंची मेथी मठरी को बना सकते हैं, आइए आपको बताते हैं, इसको बनाने की आसान रेसिप आप भी नोट कर लें.
 

क्रंची मेथी मठरी को कैसे बनाएं? 
 

मेथी मठरी बनाने की सामग्री

मेथी मठरी को बनाने के लिए आपको काफी सारी चीजें चाहिए होती हैं जैसे मेथी पत्ता, अजवाइन, हींग, नमक, लहसुन, हरी मिर्च, सूजी, तेल, मैदा, बेकिंग सोडा इन चीजों की जरूरत होती है.
 

मेथी मठरी बनाने की विधि

अगर आप मेथी मठरी को घर पर आसानी से बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले  मेथी के पत्ते को काटकर अच्छे सो धोना चाहिए और फिर इसको आपको धूप में अच्छे से सूखा देना चाहिए अब आपको एक कटोरे में इसको लेना है और फिर इसमें सूजी डालनी चाहिए और फिर एक पैन लेना है और उसमें हींग, अजवाइन, बारीक कटी लहसुन और हरी मिर्च को डालकर अच्छे से पका लेना चाहिए और फिर इसके बाद तेल में आपको नमक और मेथी के पत्ते बेकिंग सोडा और अब इन सभी चीजों को मिलाकर मठरी के लिए आटे को गूंथकर तैयार कर लें और इसको आपको कड़क ही रखना है. अब आपको इसके बाद छोटी-छोटी लोई को बना लेना है और भी मठरी को तैयार कर लेना है. अब आपको इसके बाद एक कड़ाही लेनी है और फिर सारी मठरी को डालकर इसको अच्छे से तल लेना है अब सारी की सारी मठरी को ऐसे ही आपको करना है अब आपकी मठरी बनकर तैयार है, इसको आप चाय के साथ अच्छे से बनाकर खा सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: घर पर शाम को शानदार बनाने के लिए एक बार जरूर बनाएं दाल पीठा

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं.

