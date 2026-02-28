झटपट बनाएं रात के बचे चावल से डोसा, जानें रेसिपी

रात के बचे हुए चावल से आप आसानी से क्रिस्पी डोसा बना सकते हैं. अगर आप भी रात के बचे हुए चावल फेंक देती हैं. तो आप एक बार इस स्मार्ट आइडिया को फॉलो कर सकती हैं. आइए जानते हैं बचे हुए चावल से डोसा कैसे बनाएं.
अक्सर घरों में रात के बने चावल बच जाते हैं, ऐसे में अधिकतर लोग चावल को फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं बचे हुए चावल से आप टेस्टी डिश बना सकती हैं. रात के बचे हुए चावल से क्रिस्पी और टेस्टी डोसा बना सकते हैं. डोसा बनाना बहुत ही आसान है इसे आप 5 से 10 मिनट में बना सकती हैं. आइए जानते हैं बचे चावल से डोसा बनाने का सही तरीका.
बच्चों को आएगा पसंद
बचे हुए चावल से बना डोसा बच्चों को बहुत पसंद आएगा. आज के समय में बच्चों को बाहर का खाना बहुत पसंद होता है. ऐसे में आप बच्चों के लिए घर पर ही डोसा बना सकते हैं. बच्चों को क्रिस्पी डोसा बेहद पसंद आ सकता है. इस डोसा को आप आसानी से घर पर बना सकती है.
सामग्री
बचे हुए चावल
सूजी
दही
पानी
नमक
चावल का आटा
बनाने का तरीका
मिक्सर जार में बचे हुए चावल, सूजी, दही और थोड़ा पानी डालकर पेस्ट बना लें. आपको इन सभी चीजों को मिक्स करके स्मूथ पेस्ट बनाना है.
अब इस पेस्ट को बाउल में निकाल लें. इसमें नमक और पानी डालकर डोसा जैसा बैटर तैयार कर लें.
अब इस बैटर को 10 से 15 मिनट के लिए ढक दें. ताकि सूजी पानी को अच्छे से सोख लें.
अब नॉन स्टिक तवा गरम करें, इसमें हल्का तेल डालकर दें. फिर इसमें पानी की कुछ बूंदें छिड़कें, इसके बाद इसे कपड़े से पोंध लें.
आंच को धीमा कर दें, इसके बाद एक बड़े चम्मच से बैटर को तेव के बीच में डालकर इसे बाहर की ओर गोल-गोल घुमाते हुए डोसा फैला दें.
किनारों पर आप तेल या घी डालें. डोसा को गोल्डन होने तक पकाएं. इसके बाद इसमें आलू मसाला डालकर इसे चटनी के साथ सर्व करें.