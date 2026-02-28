Advertisement
Hindi Newsलाइफस्टाइलफूड

झटपट बनाएं रात के बचे चावल से डोसा, जानें रेसिपी

रात के बचे हुए चावल से आप आसानी से क्रिस्पी डोसा बना सकते हैं. अगर आप भी रात के बचे हुए चावल फेंक देती हैं. तो आप एक बार इस स्मार्ट आइडिया को फॉलो कर सकती हैं. आइए जानते हैं बचे हुए चावल से डोसा कैसे बनाएं. 

 

Feb 28, 2026, 05:20 PM IST
झटपट बनाएं रात के बचे चावल से डोसा, जानें रेसिपी

अक्सर घरों में रात के बने चावल बच जाते हैं, ऐसे में अधिकतर लोग चावल को फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं बचे हुए चावल से आप टेस्टी डिश बना सकती हैं. रात के बचे हुए चावल से क्रिस्पी और टेस्टी डोसा बना सकते हैं. डोसा बनाना बहुत ही आसान है इसे आप 5 से 10 मिनट में बना सकती हैं. आइए जानते हैं बचे चावल से डोसा बनाने का सही तरीका. 

बच्चों को आएगा पसंद 
बचे हुए चावल से बना डोसा बच्चों को बहुत पसंद आएगा. आज के समय में बच्चों को बाहर का खाना बहुत पसंद होता है. ऐसे में आप बच्चों के लिए घर पर ही डोसा बना सकते हैं. बच्चों को क्रिस्पी डोसा बेहद पसंद आ सकता है. इस डोसा को आप आसानी से घर पर बना सकती है. 

सामग्री 
बचे हुए चावल 
सूजी 
दही 
पानी 
नमक 
चावल का आटा 

बनाने का तरीका 
मिक्सर जार में बचे हुए चावल, सूजी, दही और थोड़ा पानी डालकर पेस्ट बना लें. आपको इन सभी चीजों को मिक्स करके स्मूथ पेस्ट बनाना है. 

अब इस पेस्ट को बाउल में निकाल लें. इसमें नमक और पानी डालकर डोसा जैसा बैटर तैयार कर लें. 

अब इस बैटर को 10 से 15 मिनट के लिए ढक दें. ताकि सूजी पानी को अच्छे से सोख लें. 

अब नॉन स्टिक तवा गरम करें, इसमें हल्का तेल डालकर दें. फिर इसमें पानी की कुछ बूंदें छिड़कें, इसके बाद इसे कपड़े से पोंध लें. 

आंच को धीमा कर दें, इसके बाद एक बड़े चम्मच से बैटर को तेव के बीच में डालकर इसे बाहर की ओर गोल-गोल घुमाते हुए डोसा फैला दें. 

किनारों पर आप तेल या घी डालें. डोसा को गोल्डन होने तक पकाएं. इसके बाद इसमें आलू मसाला डालकर इसे चटनी के साथ सर्व करें. 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

