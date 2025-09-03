टीचर्स डे के लिए हो जाएं तैयार, कुकर में बनाएं इंस्टेंट एगलेस चॉकलेट केक; लिख लें रेसिपी

Eggless Chocolate Cake Recipe: भारत में 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है. इस मौके पर छात्र स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आदि में टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं. कई छात्र अपने टीचर के लिए घर पर ही स्पेशल केक बनाते हैं. ऐसे में अगर आपके पास ओवन नहीं है और आप एगलेस केक बनाना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको प्रेशर कुकर में एगलेस चॉकलेट केक बनाने की रेसिपी बताएंगे.

कुकर में बनाएं एगलेस चॉकलेट केक - सामग्री

एगलेस चॉकलेट केक बनाने के लिए आपको 1 कप मेदा, आधा कप चीनी, आधा कप कोको पाउडर, आधा कप दही, आधा कप तेल, आधा कल दूध, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून वनीला एसेंस की जरूरत होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

बैटर तैयार करें

केक का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले दही और चीनी को अच्छी तरह के फेंट लें, इसको तब तक फेंटें जब तक चीनी अच्छे से न घुल जाए. इसके बाद इसमें तेल और वनीला एसेंस डालें. अब मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को छान लें. अब थोड़ा-थोड़ा करके इसमें दूध मिलाएं और बैटर तैयार करें. कोशिश करें कि बैटर न ज्यादा पतला हो या गाढ़ा.

कुकर को प्रीहीट

कुकर को ओवन की तरह प्रीहीट कर लें. इसके लिए कुकर के नीचे नमक या रेत की एक लेयर बिछा दें, अब इसपर स्टैंड रख दें. इसके बाद कुकर को बिा सीटी के 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पर प्रीहीट कर लें. केक टिन को ऑयल से ग्रीस करें और उसमें बैटर डालें. इसके बाद टिन को कुकर में रखें स्टैंड पर रखें. अब कुकर की सीटी और रिंग हटा कर ढक्करन बंद कर लें और 35 से 40 मिनट के लिए स्लो आंच पर बेक करें. इसके बाद केक को ठंडा होने के लिए छोड़ दें. आप चाहे तो इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं.