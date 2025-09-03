टीचर्स डे के लिए हो जाएं तैयार, कुकर में बनाएं इंस्टेंट एगलेस चॉकलेट केक; लिख लें रेसिपी
Advertisement
trendingNow12907346
Hindi Newsफूड

टीचर्स डे के लिए हो जाएं तैयार, कुकर में बनाएं इंस्टेंट एगलेस चॉकलेट केक; लिख लें रेसिपी

Chocolate Cake Recipe in Cooker: सही रेसिपी से घर पर केक बनाना बेहद आसान है. ऐसे में अगर आप भी बिना ओवन के एगलेस चॉकलेट केक बनाना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 03, 2025, 03:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टीचर्स डे के लिए हो जाएं तैयार, कुकर में बनाएं इंस्टेंट एगलेस चॉकलेट केक; लिख लें रेसिपी

Eggless Chocolate Cake Recipe: भारत में 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है. इस मौके पर छात्र स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आदि में टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं. कई छात्र अपने टीचर के लिए घर पर ही स्पेशल केक बनाते हैं. ऐसे में अगर आपके पास ओवन नहीं है और आप एगलेस केक बनाना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको प्रेशर कुकर में एगलेस चॉकलेट केक बनाने की रेसिपी बताएंगे.

 

कुकर में बनाएं एगलेस चॉकलेट केक - सामग्री
एगलेस चॉकलेट केक बनाने के लिए आपको 1 कप मेदा, आधा कप चीनी, आधा कप कोको पाउडर, आधा कप दही, आधा कप तेल, आधा कल दूध, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून वनीला एसेंस की जरूरत होती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

बैटर तैयार करें
केक का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले दही और चीनी को अच्छी तरह के फेंट लें, इसको तब तक फेंटें जब तक चीनी अच्छे से न घुल जाए. इसके बाद इसमें तेल और वनीला एसेंस डालें. अब मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को छान लें. अब थोड़ा-थोड़ा करके इसमें दूध मिलाएं और बैटर तैयार करें. कोशिश करें कि बैटर न ज्यादा पतला हो या गाढ़ा. 

 

कुकर को प्रीहीट
कुकर को ओवन की तरह प्रीहीट कर लें. इसके लिए कुकर के नीचे नमक या रेत की एक लेयर बिछा दें, अब इसपर स्टैंड रख दें. इसके बाद कुकर को बिा सीटी के 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पर प्रीहीट कर लें. केक टिन को ऑयल से ग्रीस करें और उसमें बैटर डालें. इसके बाद टिन को कुकर में रखें स्टैंड पर रखें. अब कुकर की सीटी और रिंग हटा कर ढक्करन बंद कर लें और 35 से 40 मिनट के लिए स्लो आंच पर बेक करें. इसके बाद केक को ठंडा होने के लिए छोड़ दें. आप चाहे तो इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Eggless Chocolate Cake RecipeChocolate cake in a pressure cooker

Trending news

BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
brs leader k kavitha
BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
भारत में बैगर पासपार्ट रह सकेंगे पाकिस्तान समेत इन 3 देशों से आए लोग, बस एक शर्त
CAA Cut Off
भारत में बैगर पासपार्ट रह सकेंगे पाकिस्तान समेत इन 3 देशों से आए लोग, बस एक शर्त
वोट चोरी के चक्कर में खुद फंसे पवन खेड़ा, पत्नी पर लगा 2 वोटर ID कार्ड रखने का आरोप
Indian politics
वोट चोरी के चक्कर में खुद फंसे पवन खेड़ा, पत्नी पर लगा 2 वोटर ID कार्ड रखने का आरोप
जरांगे का अनशन खत्म अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू, पुलिस ने दर्ज किए मामले
Manoj Jarange
जरांगे का अनशन खत्म अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू, पुलिस ने दर्ज किए मामले
बिक गया प्रधानमंत्री नेहरू का पहला आधिकारिक बंगला, हुई देश की सबसे महंगी डील
Jawaharlal Nehru
बिक गया प्रधानमंत्री नेहरू का पहला आधिकारिक बंगला, हुई देश की सबसे महंगी डील
आरक्षण पर फूटा छगन भुजबल का गुस्सा, सरकार पर भड़के, कैबिनेट बैठक का करेंगे बहिष्कार
Maratha Reserveation Movement
आरक्षण पर फूटा छगन भुजबल का गुस्सा, सरकार पर भड़के, कैबिनेट बैठक का करेंगे बहिष्कार
स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में किया बदलाव, फार्मा बिजनेस में होगी आसानी
drug clinical trial New rules
स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में किया बदलाव, फार्मा बिजनेस में होगी आसानी
मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
Himachal Pradesh
मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
congress politics
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
Bairabi Sairang Railway Line
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
;