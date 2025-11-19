Advertisement
मूली के पत्तों को न करें बेकार समझने की गलती, घर पर बच्चों के लिए बनाएं ये 4 टेस्टी डिशेज

Mooli ke Patte ki Dishes: ठंड के मौसम में आइए आपको बताते हैं आप कैसे मूली के पत्तों से टेस्टी सी डिशेज को बना सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Nov 19, 2025, 12:45 PM IST
Mooli ke Patte ki Dishes:  सर्दियां आते ही बाजारों में कई तरह-तरह की चीजें और सब्जियां आने लग जाती हैं, जिसको देखकर खाने का मन काफी ज्यादा करने लगता है. मूली की कई डिशेज लोगों खूब बना-बनाकर खाते हैं. आपको बता दें मूली बनाने के बाद अधिकतक लोग उसके पत्तों को कचरा समझकर फेंक देते हैं, जो बेहद ही गलत है आप मूली के पत्तों से कई सारी तरह-तरह की टेस्टी डिशेज को भी बना सकते हैं. मूली के पत्ते खाना सेहत के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. सर्दियों में अपने परिवार के साथ में इन सारी मूली के पत्ते की डिशेज को बनाकर एन्जॉय कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं आप कौन-कौन सी डिशेज को बना सकते हैं?
 

मूली के पत्तों से बनाएं टेस्टी डिशेज
 

1. मूली के पत्तों की भुजिया

आप मूली के पत्तों को फेंकने के बजाय मूली के पत्तों की भुजिया को बना सकते हैं. इसको घर पर बनाना काफी ज्यादा आसान होता है और आप इसको आसानी से भी बनाकर खा सकते हैं. ये बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना काफी ज्यादा पसंद होता है.
 

2. मूली के पत्तों के पकौड़े

अगर आप भी मूली के पत्तों को फेंकने के गलती कर रहे हैं, तो आपको बता दें ये गलती आप ना करें आप इससे गरमागरम मूली के पत्तों के पकौड़े बनाकर खा सकते हैं, चाय के साथ इसके स्वाद को आप दोगुना कर सकते हैं.
 

3. मूली के पत्तों का चीला 

आप सुबह के समय नाश्ते में कुछ यूनिक और हटके खाना चाहते हैं, तो आप मूली के पत्तों का चीला खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा फायदेमंद और टेस्टी होता है.
 

4. मूली के पत्तों के पराठे

आप बच्चों और बड़ों के लिए मूली के पत्तों के पराठे बना सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होते हैं और आप इसको आसानी से भी बना सकते हैं.
 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

