सर्दियों में मूंगफली से बनाएं ये 4 तरह की टेस्टी और हेल्दी डिशेज, तारीफ करते नहीं थकेंगे घर वाले

Healthy Peanuts Recipe: सर्दियों आते ही कई सारी टेस्टी और हेल्दी चीजें भी खाने को मिलती है, जो आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. मूंगफली खाना सभी लोगों को खूब पसंद होता है. मूंगफली सर्दियों का कंफर्ट स्नैक माना जाता है. अधिकतर लोग इसको धूप में बैठकर खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. सेहत के लिए भी ये फायदेमंद होती है. आपको बता दें अगर आप सर्दियों में मूंगफली से टेस्टी और हेल्दी चीजों को बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप कुछ खास डिशेज को बनाकर खा सकते हैं. मूंगफली प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स भी माना जाता है. शरीर को गर्म रखने में भी ये मददगार साबित होता है. अगर आप भी सर्दियों में मूंगफली से बनी चीजों को खाना चाहते हैं, तो आज आपको बताते हैं आप क्या खा सकते हैं.



सर्दियों में मूंगफली से कौन सी डिशेज बनाएं?



1. मूंगफली हलवा

अगर आप सर्दियों में कुछ हटके बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप मूंगफली हलवा को बनाकर खा सकते हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. ड्राई फ्रूट्स डालकर आप इसको बनाकर खा सकते हैं.



2. मूंगफली के लड्डू

मूंगफली के लड्डू को अगर आप खाते हैं, तो स्वाद और सेहत में मजा आ जाएगा. इसको घर पर बनाना काफी ज्यादा आसान होता है. काजू या बादाम के साथ में आप मिलाकर खा सकते हैं.



3. मूंगफली का पुलाव

मूंगफली का पुलाव भी आपको एक बार जरूर घर पर बनाकर खाना चाहिए. जीरा, प्याज, हरी मिर्च के साथ में अगर आप इसको बनाकर खाती हैं, तो मजा ही आ जाएगा.



4. मूंगफली ठेचा

मूंगफली ठेचा लोगों के बीच खूब पसंद किया जाता है और लोग इसको खाना खूब पसंद भी करते हैं. अगर आप इसको घर पर बनाकर खाते हैं, घरवालो को भी ये खूब पसंद आएगा और बार-बार खाने का मन भी करेगा.



