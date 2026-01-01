Advertisement
trendingNow13060120
Hindi Newsलाइफस्टाइलफूड

सर्दियों में मूंगफली से बनाएं ये 4 तरह की टेस्टी और हेल्दी डिशेज, तारीफ करते नहीं थकेंगे घर वाले

Healthy Peanuts Recipe:सर्दियों में मूंगफली लोग बड़े ही चाव से खाना पसंद करते हैं. आज आपको बताते हैं आप इससे कौन-कौन सी डिशेज को बना सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Jan 01, 2026, 07:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दियों में मूंगफली से बनाएं ये 4 तरह की टेस्टी और हेल्दी डिशेज, तारीफ करते नहीं थकेंगे घर वाले

Healthy Peanuts Recipe: सर्दियों आते ही कई सारी टेस्टी और हेल्दी चीजें भी खाने को मिलती है, जो आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. मूंगफली खाना सभी लोगों को खूब पसंद होता है. मूंगफली सर्दियों का कंफर्ट स्नैक माना जाता है. अधिकतर लोग इसको धूप में बैठकर खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. सेहत के लिए भी ये फायदेमंद होती है. आपको बता दें अगर आप सर्दियों में मूंगफली से टेस्टी और हेल्दी चीजों को बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप कुछ खास डिशेज को बनाकर खा सकते हैं. मूंगफली प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स भी माना जाता है. शरीर को गर्म रखने में भी ये मददगार साबित होता है. अगर आप भी  सर्दियों में मूंगफली से बनी चीजों को खाना चाहते हैं, तो आज आपको बताते हैं आप क्या खा सकते हैं. 
 

सर्दियों में मूंगफली से कौन सी डिशेज बनाएं?
 

1. मूंगफली हलवा

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप सर्दियों में कुछ हटके बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप मूंगफली हलवा को बनाकर खा सकते हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. ड्राई फ्रूट्स डालकर आप इसको बनाकर खा सकते हैं.
 

2. मूंगफली के लड्डू

मूंगफली के लड्डू को अगर आप खाते हैं, तो स्वाद और सेहत में मजा आ जाएगा.  इसको घर पर बनाना काफी ज्यादा आसान होता है.  काजू या बादाम के साथ में आप मिलाकर खा सकते हैं.
 

3. मूंगफली का पुलाव

मूंगफली का पुलाव भी आपको एक बार जरूर घर पर बनाकर खाना चाहिए. जीरा, प्याज, हरी मिर्च के साथ में अगर आप इसको बनाकर खाती हैं, तो मजा ही आ जाएगा.
 

4. मूंगफली ठेचा 

 मूंगफली ठेचा लोगों के बीच खूब पसंद किया जाता है और लोग इसको खाना खूब पसंद भी करते हैं. अगर आप इसको घर पर बनाकर खाते हैं, घरवालो को भी ये खूब पसंद आएगा और बार-बार खाने का मन भी करेगा.
 

 

इसे भी पढ़ें:  घर पर न्यू ईयर पार्टी में फैमिली और फ्रेंड्स के लिए झटपट बनाएं ये 5 तरह के स्नैक्स

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

peanuts recipespeanuts healthy disheshealthy peanuts recipe

Trending news

दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
RSS chief Mohan Bhagwat
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
New year 2026
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
Jammu-kashmir
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
maharshtra news
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
National News
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद
New year 2026
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद
बंगाल में महिलाओं के साथ मारपीट, भाजपा ने वीडियो शेयर कर TMC पर निकाली भड़ास
West Bengal
बंगाल में महिलाओं के साथ मारपीट, भाजपा ने वीडियो शेयर कर TMC पर निकाली भड़ास
अपना गरीब-विरोधी एजेंडा छिपाने के लिए मनरेगा पर लोगों को गुमराह कर रही BJP: चीमा
Punjab news
अपना गरीब-विरोधी एजेंडा छिपाने के लिए मनरेगा पर लोगों को गुमराह कर रही BJP: चीमा
बर्फबारी के बीच नए साल के जश्न में डूबा गुलमर्ग, पर्यटकों की लगी भीड़
Kashmir
बर्फबारी के बीच नए साल के जश्न में डूबा गुलमर्ग, पर्यटकों की लगी भीड़
नए साल की सुबह ओढ़ेगी ‘खौफ की चादर’! 1 से 5 जनवरी तक टूटने वाला है सर्दी का कहर
weather update
नए साल की सुबह ओढ़ेगी ‘खौफ की चादर’! 1 से 5 जनवरी तक टूटने वाला है सर्दी का कहर