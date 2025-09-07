शाम की भूख को शांत करने के लिए बनाएं पोहे की ये 5 अलग-अलग डिश, स्वाद होगा लाजवाब!
Poha Dishes For Evening:  शाम में कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही है और लोग भूख को शांत करने के लिए कई तरह-तरह की चीजों को खाना पसंद करते हैं आज आपको पोहे की अलग-अलग डिश के बारे में बताते हैं. 

 

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 07, 2025, 12:47 PM IST
Poha Dishes For Evening:  शाम के समय में कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही है और ऐसे में लोग बाहर का अनहेल्दी खाना खाते है, जिस वजह से हेल्थ पर काफी बुरा असर भी पड़ता है. सुबह के समय में लोग पोहा खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. आज आपको बताते हैं शाम की भूख को शांत करने के लिए आप कौन-कौन सी पोहे वाली डिश को बना सकते हैं. आइए आप भी कर लें नोट.
 

पोहे वाली डिश कौन-कौन सी हैं?
 

1. कांदा पोहा

अगर आप शाम की भूख को शांत करना चाहते हैं, तो आप कांदा पोहा को बना सकते हैं. महाराष्ट्र के लोग इसको खूब खाना पसंद करते हैं. आप भी इसको आसानी से घर पर बनाकर खा सकते हैं. इसको खाना बच्चों को भी खूब पसंद होता है. आपको एक बार तो जरूर बनाकर खाना चाहिए.
 

2. चूड़ा मटर पोहा

अगर आप सिंपल पोहा खा-खाकर बोर हो गए हैं, तो आप चूड़ा मटर पोहा को बनाकर खा सकते हैं. ये आपके टेस्ट को भी बरकरार रखेगा और आप इसको आसानी से भी बनाकर खा सकते हैं. इसको आप घर पर आसानी से बिना किसी समय को खराब किए बना सकते हैं. 
 

3. दही पोहे

अगर आप पोहे को कुछ अलग स्टाइल में बनाकर खाना चाहती हैं, तो आप दही पोहे को घर पर आसानी से बनाकर खा सकते हैं. ये आपकी सेहत के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.
 

4. इंदौरी पोहा

इंदौरी पोहा को आप घर पर आसानी से बनाकर खा सकते हैं. ये चटपट बनकर भी तैयार हो जाएगा. पोहे की सॉफ्टनेस और स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद आएगा.
 

इसे भी पढ़ें: बच्चों के लिए घर पर बनाएं बची हुई रोटियों से टेस्टी और हेल्दी रोटी नूडल्स

 

5. मसालेदार पोहा

अगर आप घर पर कुछ चटपटा बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप मसालेदार पोहा को बनाकर आसानी से खा सकते हैं. इसको खाना शाम में लोगों को काफी ज्यादा पसंद होता है.

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

pohe dishespoha dishes for eveningPoha Recipe

