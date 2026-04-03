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Egg Recipes Breakfast: नाश्ते में 5 मिनट में फटाफट से बनाएं अंडे की ये 5 हेल्‍दी-टेस्‍टी डिशेज, मिलेगा भर-भरकर प्रोटीन

Egg Recipes Breakfast: नाश्ता आपको हमेशा हेल्दी ही करना चाहिए जिसमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा हो. अंडा आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होता है अगर रोज-रोज उबले अंडे से परेशान हो गए हैं, तो आपको अंडे से बनी अलग-अलग डिशेज के बारे में बताते हैं, जिसको आप घर पर बनाकर खा सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Apr 03, 2026, 07:33 AM IST
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Egg Recipes Breakfast: नाश्ते में 5 मिनट में फटाफट से बनाएं अंडे की ये 5 हेल्‍दी-टेस्‍टी डिशेज, मिलेगा भर-भरकर प्रोटीन

Egg Recipes Breakfast:  नाश्ता करना बेहद ही जरूरी होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो हमेशा स्किप कर देते हैं या फिर समय पर नहीं खाते हैं ये आपकी सेहत पर बुरा असर भी डाल सकती है. आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय की भी कमी होती है, जिस वजह से बाहर का अनहेल्दी चीजों को खाना ज्यादा पसंद करते हैं. कुछ लोग जल्दी बनने वाले पौष्टिक नाश्ते की हमेशा तलाश में रहते हैं, जो खाने में तो टेस्टी होता ही है बल्कि आपकी हेल्थ के लिए भी काफी बेहतर माना जाता है. अंडा आपकी सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स पाया जाता है, जो आपकी हेल्थ के लिए जरूरी होता है. 
 

अगर आप भी सुबह के नाश्ते को हेल्दी और टेस्टी बनाना चाहते हैं, तो आप अंडे से बनी कुछ टेस्टी डिशेज को बनाकर खा सकते हैं, इसको बनने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है और फटाफट से बनकर तैयार भी हो जाती है. आइए आप भी कर लें नोट.
 

अंडे से बनाएं ये 5 हेल्‍दी-टेस्‍टी डिशेज
 

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1. अंडा भुर्जी

अगर आप नाश्ते को हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो आप फटाफट से अंडा भुर्जी को घर पर बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. इसको आप प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और मसालों के साथ बना सकते हैं. इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है.
 

2. एग सैंडविच

अगर आप नाश्ते में बच्चों के लिए कुछ खास बनाना चाहते हैं, तो आप एग सैंडविच को फटाफट से बनाकर खा सकते हैं. हेल्दी और जल्दी बनने वाला ये ब्रेकफास्‍ट सभी को खूब पसंद आएगा. इसको बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है.
 

3. अंडा पराठा

आप नाश्ते में अंडा पराठा को भी फटाफट से बनाकर खा सकते हैं. ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और डिनर में भी आप इसको शामिल कर सकते हैं. अगर आपके पास समय की कमी है, तो आप इसको बनाकर खा सकते हैं.
 

4. ऑमलेट

नाश्ता आपको कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए. अगर आपके पास समय की कम है और कुछ घर पर ही हेल्दी सा बनाकर खाना चाहते है,तो आपके लिए ये ऑमलेट एकदम बेस्ट रहेगा. 
 

5. एग रोल

बच्चों को बाहर का रोल खाना पसंद होता है अगर आप घर पर ही बच्चों के लिए कुछ टेस्टी सा बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप एग रोल को बनाकर उनको खिला सकते हैं. ये बच्चों से लेकर बड़ों तक को भी खूब पसंद आएगा.
 

(ये भी पढ़ें:  चटपटा खाने का मन है तो घर पर फटाफट से बनाएं बंगाली स्टाइल टेस्टी झालमुड़ी)
 

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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