ईद को खास बनाने के लिए घर पर बनाएं ये 5 तरह की स्वीट डिशेज , लोग भी बोलेंगे- वाह खाकर मजा आ गया

Eid Special Sweets: ईद का त्योहार आ रहा है और हर जगह खुशियां, भाईचारा और तरह-तरह के टेस्टी पकवान देखने को मिल जाते हैं. इस दिन खान-पान का भी खास ध्यान रखा जाता है. परिवार और दोस्त एक-दूसरे से गले मिलते हैं और मीठे से अपने त्योहार की शुरूआत करते हैं. अगर आप भी घर पर कुछ खास और स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो कुछ स्वीट डिश को बनाकर खा सकते हैं. बाजार के स्वीट डिश की बजाय घर पर ही बना सकते हैं. ये खाने में भी टेस्टी होगी और बच्चों भी खूब पसंद आएगी. ये त्योहार की रौनक को कई गुना तक बढ़ा देगी. आप इस ईद कुछ खास और यादगार अगर आप बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये डिश एकदम बेस्ट होगा. आइए आपको बताते हैं कौन-कौन से आप बना सकते हैं.



ईद स्पेशल स्वीट डिश



1. खजूर और मेवे के लड्डू

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ईद का त्योहार अगर आप स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो आप खजूर और मेवे के लड्डू को घर पर आसानी से बना सकते हैं. इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है. इसको बनाकर आपका त्योहार बड़ा ही खास हो जाएगा. लोगों को खूब पसंद आएगी और जमकर आपकी तारीफ भी करेंगे.



2. शीर खुरमा

शीर खुरमा को भी आप ईद पर बना सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. इसको घर पर बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है. इसको खाना बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद आता है. सेवई, दूध, खजूर और मेवे से बना सकते हैं.



3. किमामी सेवइयां

किमामी सेवइयां ईद पर बनाने के लिए ये एकदम बेस्ट मानी जाती है. अगर आप इसको खाते हैं, तो पड़ोस के लोग भी आपकी जमकर तारीफ करेंगे. अपने स्वाद और पसंद के हिसाब से आप इसको बना सकते हैं. अगर आप इसको सूखी-सूखी ही बनाकर खाते हैं, तो भी बेस्ट होती है.



4. शाही टुकड़ा

ईद का त्योहार हो और शाही टुकड़ा ना बनाया जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है अगर आप अपने त्योहार की रोनक को बढ़ाना चाहते हैं, तो घर पर शाही टुकड़े को बनाकर खा सकते हैं. आप घर पर इसको शाही तरीके से बना सकते हैं.



5. फिरनी

फिरनी को भी आप बनाकर खा सकते हैं. बच्चें भी खाना इसको काफी ज्यादा पसंद करते हैं. मेहमानों को कुल्हड़ में ठंडी-ठंडी फिरनी अगर देंगे, तो वो स्वाद की जमकर तारीफ करेंगे. केसर, इलायची और मेवों को डालकर इसके स्वाद को बढ़ा सकते हैं.



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