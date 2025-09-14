चाय-पकौड़े खा-खाकर हो गए हैं बोर? शाम में बेसन से बनाएं ये 5 टेस्टी डिशेज!
चाय-पकौड़े खा-खाकर हो गए हैं बोर? शाम में बेसन से बनाएं ये 5 टेस्टी डिशेज!

Besan Recipes:  शाम में छोटी-छोटी भूख के लिए लोग कुछ ना कुछ बनाकर खाना पसंद करते हैं. अधिकतर लोग चाय-पकौड़े खा-खाकर काफी ज्यादा बोर हो जाते हैं. आइए आपको बताते हैं बेसन से बनी डिशेज कौन-कौन सी है.

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 14, 2025, 02:09 PM IST
चाय-पकौड़े खा-खाकर हो गए हैं बोर? शाम में बेसन से बनाएं ये 5 टेस्टी डिशेज!

Besan Recipes:  अधिकतर लोग शाम की भूख को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ चीजों को घर पर बनाकर खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. चाय-पकौड़े खा-खाकर लोग काफी ज्यादा बोर हो जाते हैं आज आपको बताते हैं बेसन से आप कौन-कौन सी चीजों को बनाकर खा सकते हैं. बेसन में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और भी कई चीजें होती हैं, जो आपकी सेहत को फिट रखती है. आइए आपको बताते हैं बेसन सी बनी कौन-कौन सी डिशेज को आप घर पर आसानी से बना सकती हैं.
 

बेसन से बनने वाली डिशेज
 

1. बेसन ब्रेड टोस्ट 

अगर आप शाम की भूख को शांत करने के लिए कुछ हल्का और टेस्टी सा खाना चाहते हैं, तो आप घर पर आसानी से बेसन ब्रेड टोस्ट को बनाकर खा सकते हैं, इसको बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है.
 

2. बेसन शीरा

बेसन शीरा खाने में बेहद ही टेस्टी होता है. स्वादिष्ट डेजर्ट के रूप में इसे जाना जाता है. इलायची और सूखे मेवों से आप इसको बना सकते हैं. घर पर सबके लिए आप इसको बनाएं.
 

3. बेसन के पकौड़े

अगर आप शाम में कुछ टेस्टी खाना चाहते हैं, तो आप बेसन के पकौड़े को बनाकर खा सकते हैं. खाने में ये बेहद ही टेस्टी होते हैं. आप काफी सारी सब्जियों को भी मिलाकर बना सकते हैं.
 

4. बेसन चीला

बेसन का चीला बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद होता है. अगर आप इसको बनाकर खाते हैं, तो आपको बड़ा ही मजा आ जाएगा. खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होता है. इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है. 
 

इसे भी पढ़ें: नाश्ते में बनाएं मूंग दाल की ये 5 टेस्टी रेसिपी, घरवाले हो जाएंगे स्वाद के दीवाने!

 

5. बेसन ढोकला

अगर आपको शाम में कुछ झटपट खाने का मन है, तो आप बेसन ढोकला को आसानी से बनाकर खा सकते हैं. इसको खाने से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी. इसको घर पर बनाकर खाते हैं, तो सभी को खूब पसंद आएगा.

