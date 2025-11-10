सर्दियों में बच्चों के लिए हरी मेथी से बनाएं ये 5 तरह की टेस्टी डिशेज, खाने का मजा हो जाएगा दोगुना

Methi Leaves Tasty Dishes: सर्दियों में अपनी सेहत का ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है. हरी-हरी सब्जियों का सेवन भी आपको करना चाहिए. हरी मेथी की सब्जी को काना काफी लोग खाना पसंद करते ही हैं. स्वाद और खुशबू दोनों ही गजब की होती है. मेथी न केवल खाने में लाजवाब बल्की सेहत के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होती हैं. आज आपको बताते हैं हरी मेथी से आप कौन-कौन सी डिशेज को बना सकते हैं.

हरी मेथी से कौन-कौन सी डिशेज बनाएं?



1. मेथी पराठा

ठंड का मौसम आते ही बाजारों में हरी सब्जियां काफी ज्यादा आने लगती हैं. अगर आप बच्चों के लिए कुछ टेस्टी और हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो आप मेथी पराठा को भी खा सकते हैं.



2. मेथी मलाई मटर

अक्सर लोग टेस्टी खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट जाना पसंद करते हैं. आप घर पर मेथी मलाई मटर को भी बना सकते हैं. ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. .मटर और क्रीम से बनी यह डिश घर में सभी को खूब पसंद आएगी.



3. मेथी दाल तड़का

आप चावल के साथ में मेथी दाल तड़का को भी बनाकर खा सकते हैं. इसको खाने के बाद आपके खाने का टेस्ट ही बदल जाएगा. सर्दी के मौसम में ये हेल्दी और एनर्जेटिक होता है.



4. मेथी पुलाव

अगर आप बच्चों के लिए कुछ टेस्टी सा बनाना चाहते हैं, तो आप मेथी पुलाव को बनाकर खा सकते हैं. बड़ों के लिए भी ये फायदेमंद होता है. लंच या डिनर के साथ में आप इसको खा सकते हैं.



5. मेथी आलू की सब्जी

मेथी आलू की सब्जी को आप रोटी के साथ में खा सकते हैं. बच्चों और बड़ों, दोनों को पसंद आती है. अगर आप भी इसको बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप इसको खास सकते हैं. इसको आप कभी भी झटपट बनाकर खा सकते हैं.

