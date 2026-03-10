Advertisement
trendingNow13135746
Hindi Newsलाइफस्टाइलफूड

समर लंच को मजेदार बनाने के लिए घर पर बनाएं ये 5 तरह के टेस्टी रायता, शरीर भी रहेगा हाइड्रेट

How To Make Summer Raita: समर में खुद को हाइड्रेट रखना जरूरी होता है. आज आपको बताते हैं कि लंच को मजेदार बनाने के लिए आप घर पर कौन-कौन से रायते बना सकते हैं. 

 

Written By  Ritika|Last Updated: Mar 10, 2026, 12:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

समर लंच को मजेदार बनाने के लिए घर पर बनाएं ये 5 तरह के टेस्टी रायता, शरीर भी रहेगा हाइड्रेट

How To Make Summer Raita:  गर्मी में बिल्कुल भी ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना है, जो आपके पेट और सेहत को खराब कर सके. अगर आप अपने समर लंच को मजेदार बनाना चाहते हैं, तो आप घर पर कई तरह-तरह के रायते को बना सकते हैं. ये आप चाहे तो खाने के साथ या ऐसे में बनाकर पी सकते हैं. दही आपकी गट हेल्थ को बेहतर बनाने में मददगार साबित होती है. खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए आप इस तरह से बना सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.
 

समर लंच को मजेदार बनाने के लिए टेस्टी रायता
 

1. ककड़ी का रायता 

Add Zee News as a Preferred Source

ककड़ी का रायता जो खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. इसको आप कभी भी फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं.  शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए आप इसको खा सकते हैं. समर लंच के स्वाद को बढ़ाने के लिए आपको इसको खाना चाहिए.
 

2. लौकी का रायता 

लौकी आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है. अगर आप रोजाना समर में लंच के समय लौकी का रायता बनाकर खाते हैं, तो शरीर में पानी की कमी कभी नहीं होगी और आपका शरीर ताजगी से भर जाएगा.
 

3. मिंट का रायता 

मिंट का रायता आपके शरीर को ताजगी देने के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होता है. अगर आप लंच में इसको बनाकर खाते हैं, तो घर में हर कोई स्वाद की तारीफ करेगा. ये आपको रिफ्रेशिंग और आपके डाइजेशन को बेहतर बनाएंगे.
 

4. मिक्स वेज रायता 

मिक्स वेज सब्जी तो आपने खूब खाई होगी लेकिन आज आपको बताते हैं कि मिक्स वेज का रायता आप झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं. दही में बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, खीरा और हरा धनिया इन सभी चीजों को मिलाकर आप बना सकते हैं.
 

5. अनानास का मीठा रायता

अनानास का मीठा रायता भी आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होगा और आसानी से झटपट से बनकर तैयार भी हो जाएगा. समर लंच में इसको बना सकते हैं. ये फटाफट से बनकर तैयार भी हो जाता है और इसको बनाने में ज्यादा सामान और समय भी नहीं लगता है. 
 

ये भी पढ़ें:  सिर्फ आलू नहीं! सुबह के नाश्ते में अपनी डाइट में शामिल करें ये 5 तरह के पराठे
 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

raitasummer lunch raitahow to make raita

Trending news

'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
jammu kashmir news
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
Parliament Budget Session Phase 2 Live: 12 बजे तक स्थगित हुई संसद की कार्यवाही, विपक्षी सांसदों ने लगाए वोट चोरी के नारे
Budget Session 2 Phase Live
Parliament Budget Session Phase 2 Live: 12 बजे तक स्थगित हुई संसद की कार्यवाही, विपक्षी सांसदों ने लगाए वोट चोरी के नारे
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
US Israel Iran War
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
India America news
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
israel iran war
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
Supreme Court
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
Gujarat
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
gas supply
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
weather news
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
Indian MP Salary
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना