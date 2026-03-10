समर लंच को मजेदार बनाने के लिए घर पर बनाएं ये 5 तरह के टेस्टी रायता, शरीर भी रहेगा हाइड्रेट

How To Make Summer Raita: गर्मी में बिल्कुल भी ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना है, जो आपके पेट और सेहत को खराब कर सके. अगर आप अपने समर लंच को मजेदार बनाना चाहते हैं, तो आप घर पर कई तरह-तरह के रायते को बना सकते हैं. ये आप चाहे तो खाने के साथ या ऐसे में बनाकर पी सकते हैं. दही आपकी गट हेल्थ को बेहतर बनाने में मददगार साबित होती है. खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए आप इस तरह से बना सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.



समर लंच को मजेदार बनाने के लिए टेस्टी रायता



1. ककड़ी का रायता

ककड़ी का रायता जो खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. इसको आप कभी भी फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं. शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए आप इसको खा सकते हैं. समर लंच के स्वाद को बढ़ाने के लिए आपको इसको खाना चाहिए.



2. लौकी का रायता

लौकी आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है. अगर आप रोजाना समर में लंच के समय लौकी का रायता बनाकर खाते हैं, तो शरीर में पानी की कमी कभी नहीं होगी और आपका शरीर ताजगी से भर जाएगा.



3. मिंट का रायता

मिंट का रायता आपके शरीर को ताजगी देने के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होता है. अगर आप लंच में इसको बनाकर खाते हैं, तो घर में हर कोई स्वाद की तारीफ करेगा. ये आपको रिफ्रेशिंग और आपके डाइजेशन को बेहतर बनाएंगे.



4. मिक्स वेज रायता

मिक्स वेज सब्जी तो आपने खूब खाई होगी लेकिन आज आपको बताते हैं कि मिक्स वेज का रायता आप झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं. दही में बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, खीरा और हरा धनिया इन सभी चीजों को मिलाकर आप बना सकते हैं.



5. अनानास का मीठा रायता

अनानास का मीठा रायता भी आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होगा और आसानी से झटपट से बनकर तैयार भी हो जाएगा. समर लंच में इसको बना सकते हैं. ये फटाफट से बनकर तैयार भी हो जाता है और इसको बनाने में ज्यादा सामान और समय भी नहीं लगता है.



Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.