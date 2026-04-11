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वीकेंड स्पेशल बनाने के लिए रात की बची हुई दाल से बनाएं ये 5 टेस्टी चीजें, खाने का मजा हो जाएगा दोगुना

Leftover Dal Recipes: वीकेंड पर फैमिली एक साथ होकर दिन को स्पेशल बनाती है. अगर आप घर पर ही कुछ ना कुछ टेस्टी चीजों को बनाकर दिन को यादगार बनाना चाहते हैं, रात की बची हुई दाल से आप कुछ ना कुछ टेस्टी चीजों को बनाकर खा सकते हैं. इससे आपका समय बचेगा और खाने का स्वाद दोगुना हो जाएगा. आइए आप भी जान लीजिए डिशेज के नाम 

Written By  Ritika|Last Updated: Apr 11, 2026, 07:47 AM IST
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वीकेंड स्पेशल बनाने के लिए रात की बची हुई दाल से बनाएं ये 5 टेस्टी चीजें, खाने का मजा हो जाएगा दोगुना

Leftover Dal Recipes:  वीकेंड पर कुछ स्पेशल खाने के लिए फैमिली के साथ बाहर जाना पसंद करते हैं लेकिन आपकी हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं होता है. अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो रात की बची हुई दाल को बेकार समझकर फेंक देते हैं. लेकिन आप इसका इस्तेमाल अगर सही तरीके से करते हैं, तो आप फेंकने से बचा सकते हैं. कुछ लोग  बची हुई दाल को दोबारा गर्म करके खा लेते हैं लेकिन वोही बोरिंग चीजें हर बार पसंद नहीं आती है अगर आप इसी चीज को थोड़ा सा क्रिएटिव करते हैं, तो आप इससे ही टेस्टी और अलग-अलग तरह के डिशेज को वीकेंड स्पेशल में बना सकती हैं. 
 

घरों में रोजाना दाल चावल और रोटी, सब्जी खाकर बच्चें भी काफी ज्यादा बोर और परेशान हो जाता है, जिस वजह से खाने का मन भी नहीं करता है और वीकेंड भी ऐसी भी निकाल जाता है. अगर आप भी घर पर ही मजेदार सा कुछ बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप बची हुई दाल से कुछ टेस्टी और हेल्दी चीजों को बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में भी काफी ज्यादा टेस्टी होती है. 
 

रात की बची हुई दाल से  5 टेस्टी चीजें 
 

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1. दाल टिक्की

अगर आप वीकेंड को खास बनाना चाहते हैं और कुछ ना कुछ टेस्टी सी चीजें घर पर बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप दाल टिक्की को घर पर बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. इसको आप चाय के साथ में भी बनाकर खा सकते हैं. बच्चों को भी खूब पसंद आएगा.
 

2. दाल चीला

अगर आप वीकेंड को स्पेशल और टेस्टी सा बनाना चाहते हैं, तो आप दाल चीला को बना सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. और झटपट से भी ये बन जाता है. बेसन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और मसाले को मिलाकर इसको बना सकते हैं.
 

3. दाल पराठा

अगर आप वीकेंड पर बाहर जाने के बजाय घर पर बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप दाल पराठा को खा सकते हैं.  पराठा नाश्ते या लंच के लिए एकदम बेस्ट साबित होता है. इसको आप दही या अचार के साथ में भी खा सकते हैं.
 

4. दाल सूप

आप रात की बची हुई दाल से दाल सूप को घर पर ही बनाकर पी सकते हैं.  बची हुई दाल से सूप बनाना एक तरह का बेस्ट आइडिया माना जाता है. इसमें अपनी पसंद के हिसाब से खूब सारी उबली सब्जियां को मिलाकर बना सकते हैं.
 

5. दाल पकौड़े

अगर आप रात की बची हुई दाल से कुछ ना कुछ टेस्टी और चटपटा सा बनाकर खाना चाहती हैं, तो आप दाल पकौड़े को आसानी से बनाकर खा सकते हैं. चाय के साथ इसको खाएंगी तो मजा दोगुना हो जाएगा.
 

(ये भी पढ़ें:  सेहत के लिए बेस्ट हैं चुकंदर से बनी ये 5 हेल्दी डिशेज, आयरन की कमी होगी दूर)
 

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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