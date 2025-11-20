इस कड़क ठंड में शकरकंद से बनाएं ये 5 झटपट बनने वाली डिशेज, स्वाद ऐसा की रोज करेगा खाने का मन

Sweet Potatoes Dishes: सर्दियों के मौसम में कई सारी तरह-तरह की डिशेज खाने का मन करता है हर जगह आपको हेल्दी और हरी सब्जियां ही देखने को मिलती है, जो आपकी हेल्थ के साथ-साथ आपके टेस्ट को भी बनाएं रखती हैं. शकरकंद ठंड में खूब खाया जाता है ये बच्चों से लेकर बड़ों तक को काफी ज्यादा पसंद होता है. इससे आप कई तरह-तरह की डिशेज को भी बना सकते हैं. शकरकंद स्वाद में मीठा होता है और आप इसको कभी भी आसानी से बनाकर खा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं इस कड़क ठंड में शकरकंद से आप कौन-कौन सी डिशेज को भी बनाकर खा सकते हैं. अगर आप भी इस हटके बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप बनाकर खा सकती हैं.



शकरकंद से बनाएं टेस्टी डिशेज



1. शकरकंद मसाला टिक्की

अगर आप घर पर कुछ टेस्टी और सबसे हटके कुछ खाना चाहती हैं, तो आप इससे शकरकंद मसाला टिक्की को बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में और आपकी हेल्थ दोनों में काफी ज्यादा फायदेमंद होती है.



2. शकरकंद चिल्ला

अगर आपको नाश्ते में कुछ अलग खाने का मन कर रहा है, तो आप शकरकंद चिल्ला को आसानी से बनाकर खा सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.



3. शकरकंद खीर

अगर आप शकरकंद से कुछ हटके डिश को बनाना चाहते हैं, तो आप शकरकंद की खीर को बना सकते हैं. ये काफी टेस्टी और थोड़ी अलग डिश है.



4. शकरकंद चीज़ बॉल्स

आप बच्चों के लिए शकरकंद चीज़ बॉल्स को घर पर भी बना सकते हैं. ये डिश खाने में उनको काफी ज्यादा पसंद भी आएगी.



5. शकरकंद की चाट



अगर आप चाय के साथ में कुछ खाना चाहते हैं, तो आप शकरकंद की चाट को भी बनाकर खा सकते हैं.



शकरकंद खाने के फायदे

अगर आप रोजाना शकरकंद को खाते हैं, तो आपको कई सारे फायदे मिल सकते हैं. इसको खाने से पाचन में सुधार होता है. इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी 6 जैसे पोषक तत्व शामिल होते हैं. इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करता है. आंखों को हेल्दी बनाए रखने में मददगार होता है.

