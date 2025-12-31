New Year Party Snacks: घर पर न्यू ईयर पार्टी में फैमिली और फ्रेंड्स के लिए झटपट बनाएं ये 5 तरह के स्नैक्स, दिन बन जाएगा खास

New Year Party Snacks: नए साल को लोग अपने-अपने तरीके से बनाना पसंद करते हैं. न्यू ईयर पर अगर आप घर पर फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो ये बेहद ही अच्छा रहेगा. ये आपके दिन को और ज्यादा खास बनाने के लिए मददगार साबित होती है. अगर आप भी घर पर कुछ खास खाने की चीजों को बनाने की सोच रहे हैं, तो आइए आज आपको बताते हैं आप कैसे और क्या-क्या चीजों को बनाकर खा सकते हैं. सर्दियों में तो ज्यादातर लोग कुछ अलग-अलग तरह की चीजों को खाना ज्यादा पसंद करते हैं. आपको थोड़ा झटके चीजों को बताते हैं, जिसका सेवन आप अपने हिसाब से बनाकर कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.



न्यू ईयर पार्टी के लिए स्नैक्स



1. मखाना खीर

अगर आप न्यू ईयर पार्टी को घर पर खास बनाना चाहते हैं, तो आप मखाना खीर को आसानी से बनाकर खा सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के साथ-साथ स्वाद में भी काफी ज्यादा टेस्टी होती है. एक बार खाने के बाद आपको बार-बार इसको खाने का मन भी करेगा.



2. बेक्ड पनीर समोसा

बेक्ड पनीर समोसा खाना बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद होता है. ये आपकी सेहत को फिट और आपके दिन को खास बनाने के लिए ये आपकी मदद कर सकता है. इसको बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है.



3. कटलेट्स

बच्चों को कटलेट्स खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. इसको आप चिकन के चंक्स, आलू, गाजर और मसालों के साथ में अच्छे से बना सकते हैं. अगर आप इसको न्यू ईयर पार्टी के लिए घर पर बनाकर खाते हैं, तो हर कोई आपकी जमकर तारीफ भी करेगा.



4. फ्रूट कस्टर्ड

फ्रूट कस्टर्ड भी खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. इसको खाने के बाद बार-बार खाने का मन करता ही है. नए साल पर आप फ्रूट कस्टर्ड को बनाकर सभी के दिन को खास बना सकते हैं. आप इसको अलग-अलग तरह के फ्रूट्स को छोटे टुकड़ों में काटकर बना सकते हैं.



5. वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स

वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स को भी आप आसानी से बनाकर खा सकते हैं. ये बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद होता है. स्नैक्स पार्टी में लोगों को हल्का और स्वादिष्ट खाना काफी ज्यादा पसंद आता है.



