दशहरे को खास बनाने के लिए घर पर बनाएं ये 5 तरह की मिठाइयां, मजा हो जाएगा दोगुना

Dussehra 2025 Special Sweets: दशहरे को जगह-जगह पर खूब धूम-धाम से मनाया जाता है. भगवान राम की रावण पर विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है. इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी. दशहरे के दिन विशेष पकवान बनाकर खुशियों को दोगुना किया जाता है. इस दिन लोग कई तरह की मिठाइयां भी मनाते हैं अगर आप भी इस दिन को खास बनाना चाहते हैं, तो आपको बताते हैं, घर पर आप कौन-कौन सी मिठाइयों को बनाकर सभी के दिन को खास बना सकते हैं आइए आपको बताते हैं.



दशहरा स्पेशल मिठाइयां



1. काजू कतली

दशहरे के दिन को अगर आप खास बनाना चाहते हैं, तो काजू कतली को बनाकर खा सकते हैं ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगी. इसको बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना खूब पसंद होता है. घर पर इसको आसानी से भी बनाया जा सकता है.



2. मोतीचूर के लड्डू

मोतीचूर के लड्डू को बेहद ही खास माना जाता है अगर आप इस दिन को खास बनाना चाहते हैं, तो आप इसको आसानी से घर पर बनाकर खा सकते हैं. त्योहार के दिन पूजा के बाद लोगों को प्रसाद के रूप में भी आप इसको बांट सकते हैं. इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि बार-बार खाने का मन करता है.



3. बेसन की बर्फी

बेसन की बर्फी लोगों के बीच खूब जानी जाती है इसको लोग घर पर बनाकर खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं और यही नहीं इसको आप घर पर आसानी से भी बना सकते हैं. इसको बनाने में अधिक समय भी नहीं लगाता है.



4. नारियल की बर्फी

अगर आप दशहरे के दिन को खास बनाना चाहते हैं, तो आप नारियल की बर्फी को बनाकर खा सकते हैं इसको खाना लोगों को काफी ज्यादा पसंद होता है. घर पर आप इसको आसानी से बनाकर खा सकते हैं. दशहरे और दुर्गा पूजा पर अक्सर लोग इसको बनाकर खाना खूब पसंद करते हैं.



5. मालपुआ

घर पर अगर आप कुछ स्पेशल बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप मालपुआ को बनाकर खा सकते हैं ये सभी लोगों को खूब पसंद होता है और इसको खाना के बाद आपका मन और हेल्थ दोनों खुश रहेगी.



