व्रत में साबूदाना खा-खाकर हो गए हैं बोर? घर पर बनाएं इन 5 तरह की बेहद ही टेस्टी खीर

Navratri Fast Kheer:  नवरात्रि व्रत में अगर आप साबूदाना खा-खाकर बोर हो गए हैं, तो आपको आज बताते हैं घर पर किन चीजों की खीर आप बनाकर खा सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 25, 2025, 01:35 PM IST
Navratri Fast Kheer:  शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और अधिकतर लोग  9 दिन के व्रत भी रखते हैं और ऐसे में साबूदाना की डिश खा-खाकर लोग परेशान से हो जाते हैं. अगर आपको मीठा खाना काफी ज्यादा पसंद है, तो आप घर पर कुछ चीजों से टेस्टी खीर को बना सकते हैं. आपको बता दें आप देवी मां को भोग में भी अर्पित कर सकते हैं. आज आपको बताते हैं घर पर साबूदाने के अलावा आप कौन-कौन सी चीजों से घर पर टेस्टी खीर को झटपट बनाकर खा सकते हैं.
 

घर पर बनाएं 5 तरह की टेस्टी खीर
 

1. समक चावल खीर

नवरात्रि व्रत में साबूदाना खा-खाकर अगर आप बोर हो गए हैं, तो आप समक चावल खीर को आसानी से बनाकर खा सकते हैं. इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है और इसको आप कभी भी समय की कमी हो तो इसको झटपट बनाकर खा सकते हैं. चीनी और ड्राई फ्रूट्स से इसको टेस्टी बना सकते हैं.

 

2. नारियल की खीर

अगर आप इस नवरात्रि व्रत में खुद को हेल्दी रखने के साथ-साथ टेस्ट को भी बनाएं रखना चाहते हैं, तो आप नारियल की खीर को बनाकर खा सकते हैं. इसको बनाकर आप अपने पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स को डालकर भी खा सकते हैं, देवी मां को भोग में भी अर्पित आप इसको कर सकते हैं.
 

3. मखाना खीर

मखाना खीर आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है. अगर आप नवरात्रि व्रत में कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना चाहते हैं, तो आप मखाना खीर को बनाकर खा सकते हैं. 
 

4. रामदाना की खीर

रामदाना की खीर जिसको लोग राजगिरा नाम से भी जानते हैं. ये काफी ज्यादा टेस्टी और हेल्दी होती है आप इसको बनाकर खा सकते हैं घर पर अगर आप इसको बनाकर लोगों को खिलाते हैं, तो हर कोई आपकी जमकर तारीफ भी करेगा.
 

इसे भी पढ़ें: घर पर बच्चों के लिए इन आसान रेसिपी से बनाएं स्पंजी मूंग दाल दही वड़ा

 

5. लौकी की खीर

लौकी की खीर खाने में बेहद ही टेस्टी होती है इसको आप नवरात्रि व्रत में आसानी से बनाकर खा सकते हैं. इसको खाकर ही आपका दिल खुश हो जाएगा. ये बच्चों को भी आप खिला सकते हैं ये बेहद ही हेल्दी होती है. 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

navratri fast kheerShardiya Navratri 2025

