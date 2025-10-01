Advertisement
चाय के साथ पकोड़े छोड़िए! घर आए मेहमानों के लिए बनाएं ये 5 तरह के वेज कटलेट, खाकर सभी करेंगे तारीफ

Veg Cutlets:  अधिकतर लोगों को चाय के साथ में पकोड़े खाना बड़ा ही पसंद होता है लेकिन कभी-कभी इसको खाकर लोग बोर भी हो जाते हैं आज आपको बताते हैं घर आए मेहमानों के लिए आप कौन-कौन से वेज कटलेट को बना सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 01, 2025, 09:15 AM IST
Veg Cutlets:  लोगों को बाहर का चटपटा खाना बड़ा ही पसंद होता है लेकिन वो हमारी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायी भी होता है.  खाने में कुछ हल्का, टेस्टी और हेल्दी अगर हो जाए, तो मजा दोगुना हो जाता है. अधिकतर लोगों के दिन की शुरुआत चाय के साथ होती है और लोग इसके साथ पकोड़े खाना काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं. अगर आप ये खा-खाकर बोर हो गए हैं, तो आज आपको बताते हैं आप चाय के साथ में सब्जियों से बने किस तरह के अलग-अलग कटलेट को आसानी से घर पर बनाकर खा सकते हैं और यही नहीं आप इसको घर आए मेहमनों के लिए भी चाय के साथ में बना सकते हैं. आइए आपको बताते हैं. 
 

मेहमानों के लिए वेज कटलेट
 

1. ब्रॉकली-पनीर कटलेट

चाय के साथ अगर आप बोरिंग चीजों से उब गए हैं, तो आप ब्रॉकली-पनीर कटलेट को घर पर आसानी से बना सकते हैं इसको खाकर मेहमान आपकी जमकर तारीख भी करेंगे. ये हेल्थ के लिए भी काफी बेस्ट माना जाता है. क्रंची कटलेट आप बनाएं.
 

2. गाजर-शिमला मिर्च कटलेट

टेस्ट और हेल्थ अगर आप दोनों चीजों को फिट रखना चाहते हैं, तो चाय के साथ में आप गाजर-शिमला मिर्च कटलेट को बनाकर खा सकते हैं. चाय के स्वाद को काफी हद तक बढ़ाने में ये मददगार साबित होता है. इसको एक बार तो आपको बनाकर देखना चाहिए.
 

3. आलू-मटर कटलेट

आलू-मटर कटलेट को आप चाहे तो वीकेंड को स्पेशल बनाने के लिए भी घरवालों के लिए बना सकते हैं. इसको खाना बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद आता है. इस चीज को आप घर आए मेहमानों के लिए भी चाय के साथ में बना सकते हैं.
 

4. मिक्स वेज कटलेट

अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कि मेहमानों के लिए किस तरह की चीज घर पर बनाएं, तो आप मिक्स वेज कटलेट को आसानी से बना सकते हैं. कई सब्जियों को मिलाकर बनाए गए मिक्स वेज कटलेट स्वाद और सेहत दोनों के लिए बेस्ट है.
 

इसे भी पढ़ें: टेस्ट में बेस्ट है ये कारा चटनी! रोज के सिंपल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नोट करें र

 

 

5. पालक-स्विट कॉर्न कटलेट

अगर आप कुछ हेल्दी चीजों को बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप पालक-स्विट कॉर्न कटलेट को बनाकर खा सकते हैं. आयरन और फाइबर से भरपूर इनको माना जाता है. हेल्दी स्नैक या लाइट डिनर ऑप्शन के लिए भी ये बेस्ट माना जाता है.

