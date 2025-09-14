घर पर नाश्ते में झटपट बनाएं मूंग दाल की ये 5 टेस्टी रेसिपी, घरवाले हो जाएंगे स्वाद के दीवाने!
घर पर नाश्ते में झटपट बनाएं मूंग दाल की ये 5 टेस्टी रेसिपी, घरवाले हो जाएंगे स्वाद के दीवाने!

Moong Dal Recipe Breakfast:  नाश्ते में अगर आप कुछ खास चीजें बनाने की सोच रहे हैं, तो आज आपको बताते हैं मूंग दाल की ये 5 टेस्टी रेसिपी के बारे में.

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 14, 2025, 06:24 AM IST
घर पर नाश्ते में झटपट बनाएं मूंग दाल की ये 5 टेस्टी रेसिपी, घरवाले हो जाएंगे स्वाद के दीवाने!

Moong Dal Recipe Breakfast:   टेस्टी और झटपट बनने वाला नाश्ता हर कोई बनाने की सोचता है लेकिन समझ में ये नहीं आता है कि ऐसी कौन सी चीजें बनाएं, जो खाने के साथ-साथ आपकी हेल्थ के लिए भी काफी फायदेंमंद हो. मूंग दाल की शानदार रेसिपी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. ये आपकी हेल्थ को फिट और टेस्ट को भी बनाए रखेगा. घर के सभी सदस्यों को ये चीजें खानी खूब पसंद आएगी. आपको बता दें आप मूंग दाल से कई सारी अलग-अलग तरह की डिश को झटपट से तैयार कर सकते हैं. इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है और समय भी अधिक नहीं लगेगा. आइए आपको बताते हैं.
 

मूंग दाल से बनने वाली टेस्टी डिश
 

1. मूंग दाल पकौड़े

अगर आप चाय के साथ में कुछ झटपट बनाकर सुबह के नाश्ते को लाइट और शानदार बनाना चाहते हैं, तो आप मूंग दाल पकौड़े को बनाकर खा सकते हैं. इसको बनाना भी आसान होता है.
 

2. मूंग दाल स्टफ्ड पराठा

अगर आप नाश्ते को टेस्टी और हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आप मूंग दाल स्टफ्ड पराठा को आसानी से घर के लोगों के लिए बनाकर खाते हैं. खाते ही घरवाले आपकी जमकर तारीफ करेंगे.
 

3. मूंग दाल हलवा 

अगर आपको नाश्ते में कुछ मीठा खाने का मन है, तो आप मूंग दाल हलवा को आसानी से बनाकर खा सकते हैं. मूंग दाल हलवा बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद आता है. इसको आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं.
 

4. मूंग दाल चीला 

मूंग दाल चीला आपको काफी ज्यादा टेस्टी लगेगा आप इसको घर पर आसानी से बनाकर भी खा सकते हैं. इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है. नाश्ते में मूंग दाल का चीला को ट्राई कर सकते हैं.
 

इसे भी पढ़ें:  बचे हुए चावल को फेंकने के बजाय बनाएं ये टेस्टी 'पंता भात', खाकर आ जाएगा मजा

 

5. मूंग दाल तड़का 

नाश्ते में अगर आप दाल पीना चाहते हैं, तो आप मूंग दाल तड़का को बनाकर आसानी से खा सकते हैं. ये आपकी हेल्थ और टेस्ट दोनों को बनाएं रखने में मददगार है.

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

