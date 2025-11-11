Advertisement
इन 4 चीजों को सिलबट्टे पर पीसकर बनाएं ये टेस्टी चटनी, स्वाद ऐसा चखे बिना नहीं रह पाएंगे आप!

How To Make Tasty Chutney: दाल-चावल रोटी के साथ में लोगों को चटनी खाना काफी ज्यादा पसंद होता है आज आपको टेस्टी चटनी को बनाने के बारे में बताते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Nov 11, 2025, 04:53 PM IST
इन 4 चीजों को सिलबट्टे पर पीसकर बनाएं ये टेस्टी चटनी, स्वाद ऐसा चखे बिना नहीं रह पाएंगे आप!

How To Make Tasty Chutney: अधिकतर लोग रोटी, चावल के साथ में चटनी का स्वाद जरूर चखते तो हैं ही, घर पर चटनी बनाने का अपना एक अलग ही मजा होता है. कुछ लोग मिक्सी में पीसकर चटनी को बनाते हैं, जो उतना टेस्ट नहीं दे पाती है. अगर आप सिलबट्टे पर चटनी को पीसकर बनाते हैं, तो स्वाद काफी ज्यादा बढ़ जाता है. आज आपको बताते हैं किन तीन चीजों को मिलाकर आप टेस्टी चटनी को बना सकते हैं. 
 

सिलबट्टे पर कैसे बनाएं टेस्टी चटनी?
 

चटनी को बनाने के लिए चीजें

चटनी को सिलबट्टे पर बनाने के लिए आपको सिलबट्टा, लहसुन, धनिया, गुड़,नींबू का रस पानी, मसाले इन चीजों की जरूरत होती है.
 

चटनी कैसे बनाएं?

अगर आप चावल या रोटी के साथ में टेस्टी चटनी को बनाकर खाना चाहते हैं, तो आपको सिलबट्टे में  नमक, लहसुन, धनिया पत्ता, नींबू का रस, गुड़ को मिलाकर अच्छे से बारीक पीस लेना है. अब आपकी टेस्टी चटनी बनकर तैयार है. इसको आप पराठे, रोटियों के साथ में बनाकर खा सकते हैं. इसको खाकर आपके खाने का स्वाद काफी हद तक बढ़ जाएगा. चटनी का स्वाद तीखा, मीठा और खट्टा होता है. इस चटनी को बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना खूब पसंद आएगा. अगर आपने सब्जी नहीं बनाई है, तो भी आप इस चटनी को बनाकर खा सकते हैं. ये स्वाद के साथ-साथ आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होती है. यह चटनी यूरिन को साफ करने में मददगार होती है. ठंड के मौसम में इसको खाना लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है. इस चटनी को खाने से शरीर से टॉक्सिन को भी बाहर निकाला जा सकता है. आप रोजाना इसको बनाकर खा सकते हैं. सिलबट्टे में पीसी चटनी का स्वाद काफी ज्यादा अलग होता है, इसका स्वाद एक बार चखकर आपको बार-बार खाने का मन करेगा. 
 

इसे भी पढ़ें:  महाराष्ट्रियन पुदीना ठेचा से रोज के खाने में लगाएं स्वाद का तड़का,नोट कर लें रोसिपी

 

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है.

Chutney

