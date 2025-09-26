कंजक प्रसाद के लिए बनाएं ये टेस्टी सूजी का हलवा, मिनटों में होगा तैयार; जानें आसान रेसिपी

How To Make Suji Ka Halwa: नवरात्रि के आखिरी दिन, यानी अष्टमी या नवमी को कंजक पूजन किया जाता है. नवरात्रि में कंजक पूजन का खास महत्व होता है. इस दिन नौ कन्याओं को घर बुलाकर खाना खिलाया जाता है. इस दिन घर पर खास भोजन बनाए जाते हैं, जिसमें पूड़ी, चने और हलवे प्रसाद में बनाया जाता है. अगर आप भी इस दिन हलवा बनाना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको हलवा बनाने का आसान और टेस्टी रेसिपी बताएंगे.

हलवे की सामग्री

सूजी का हलवा बनाना बेहद आसान है. इसे आम कम सामग्री के साथ भी बना सकते हैं. इस बनाने के लिए इन चीजों की जरूरत होती है- 1 कप सूजी, 3/4 कप चीनी, 1/2 कप घी, 2 कप पानी, 1 चम्मच किशमिश, 2 चम्मच कटा हुआ काजू-बादाम, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर.

Add Zee News as a Preferred Source

हलवा बनाने का तरीका

हलवा बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में घी गर्म कर लें. इसके बाद इसमें सूजी डालर स्लो फ्लेम पर सुनहरा होने तक भूनें, जब इससे हल्की खुशबू आने लगे और रंग हल्का सुनहरा हो जाए, तो समझ जाए कि सूजी भुन चुकी है. अब अलग बर्तन में पानी गर्म करें और उसमें चीनी मिलाकर उबाल लें. जब चीनी घुल जाए, तह इस गर्म पानी को भुनी हुई सूजी को उसमें धीरे-धीरे डालें और तब तक चलाएं, जब तक इसमें गाठें न पड़ें. लास्ट में इसमें काजू, किशमिश और इलायची पाउडर मिला लें.

धार्मिक महत्व

कंजक पूजन में बनाए जाने वाला ये हलवा का धार्मिक महत्व होता है. इसके साथ-साथ इसे टेस्टी बनाना जरूरी होता है, क्योंकि इसे छोटे बच्चों को परोसा जाता है. पूड़ी और काले चने के साथ बच्चे इसे खाना खूब पसंद करते हैं.