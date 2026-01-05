Advertisement
trendingNow13064290
Hindi Newsलाइफस्टाइलफूड

5 मिनट में छिल जाएंगे 5 किलो मटर, आज ही ट्राई करें ये गजब की ट्रिक

Easiest Way to Shell Peas: क्या आपको भी मटर को छीलने में घंटों का समय लग जाता है? ऐसे में ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको मटर को छीलना का एक आसान तरीका बताएंगे, जिसकी मदद से आप 1 नहीं बल्कि 5 किलो मटर को भी 5 से 10 मिनट में छिल सकते हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 05, 2026, 12:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

5 मिनट में छिल जाएंगे 5 किलो मटर, आज ही ट्राई करें ये गजब की ट्रिक

How to Shell Peas Without Effort: सर्दियों में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सब्जियों में मटर भी एक है. मटर के तरह-तरह के व्यंजन लोग जितने चाव से खाते हैं, उसे छीलना उतना ही मुश्किल होता है. अक्सर मटर छिलने में में घंटों का समय लग जाता है, साथ ही उंगलियां भी दुखने लगती है. ऐसे में अगर हम आपको बताएं कि आप 1 नहीं 5 किलो मटर को भी 5 से 10 मिनट में छिल सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? इस खबर में हम आपको 'नवरतन रसोई' की मटर छीलने की जादुई ट्रिक के बारे में बताएंगे, जो आपका काम बेहद आसान बना सकती है. 

 

गर्म पानी में डालें मटर की फलियां
अगर आप भी मटर को मिनटों में आसानी से छीलना चाहती हैं, तो सबसे पहले सारे मटर को गर्म पानी में डालना है. इसके लिए एक बड़े बर्तन में करीब एक लीटर पानी गर्म कर लें. इसके बाद जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए, उबलने से ठीक पहले उसमें मटर की फलियां डाल दें. इसके बाद बर्तन को ढककर करीब 2 मिनट तक गर्म पानी में ही मटर को रहने दें. ये चीजें आप गैस बंद करके करें, जिससे मटर पूरी तरह पके और बस छिलका नर्म हो जाए. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

ठंडे पानी का इस्तेमाल
इसके बाद मटर में ठंडे पानी का इस्तेमाल करें. गर्म पानी में 2 मिनट रहने के बाद मटर को बर्फ जैसे ठंडे पानी में डाल दें. टेम्परेचर में अचानक इतना बदलाव होने से मटर के छीलके ढीले पड़ने लगेंगे, जो मटर के छीलकों को फलियों से अलग करने में मदद करेगा. इसके बाद छीलके इतने ज्यादा मुलायम हो जाएंगे कि मिटनों में फलियां छीलकों से अलग हो जाएंगी. 

 

बिना मेहनत छीलें मटर
ठंडे पानी से निकालने के बाद आप दो तरीकों से मटर छील सकते हैं. पहले तरीके में आप मटर की फली को एक सिरे से हल्का सा दबाएं, जिससे दाने अपने आप बाहर आ जाएं. वहीं दूसरा ये है कि फलियों को दोनों हाथों की हथेलियों के बीच रगड़े और हल्का सा मोड़े या मसलें. इससे भी फली तुरंत खुल जाएगी और सारे मटर के दाने बाहर आ जाएंगे. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

easiest way to shell peasHow to shell peas without effort

Trending news

शिवसेना-UBT को चुनाव से ठीक पहले लगा झटका, ये दिग्गज महिला नेता BJP में हुई शामिल
BMC Elections 2026
शिवसेना-UBT को चुनाव से ठीक पहले लगा झटका, ये दिग्गज महिला नेता BJP में हुई शामिल
BCCI के फैसले पर भड़के शशि थरूर, कहा- बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, आतंकी नहीं...
Shashi Tharoor
BCCI के फैसले पर भड़के शशि थरूर, कहा- बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, आतंकी नहीं...
केरल में महिला BLO पर काम का इतना दबाव कि जान चली गई? चुनाव आयोग का बड़ा खुलासा
BLO
केरल में महिला BLO पर काम का इतना दबाव कि जान चली गई? चुनाव आयोग का बड़ा खुलासा
कौन हैं वो ब्रिटिश सासंद? पहले वंदे मातरम के लगाए नारे, फिर PoK पर PAK को लताड़ा
Pakistan
कौन हैं वो ब्रिटिश सासंद? पहले वंदे मातरम के लगाए नारे, फिर PoK पर PAK को लताड़ा
सोमनाथ पर नेहरू की आपत्ति, PM ने याद दिलाया वह दौर जब राजनीति पर भारी पड़ी आस्था
Somnath temple
सोमनाथ पर नेहरू की आपत्ति, PM ने याद दिलाया वह दौर जब राजनीति पर भारी पड़ी आस्था
शादी समारोह में घुसा, बंदूक निलाकर सरपंच के सिर पर रखी और कर दिया ठांए, देखिए वीडियो
Punjab
शादी समारोह में घुसा, बंदूक निलाकर सरपंच के सिर पर रखी और कर दिया ठांए, देखिए वीडियो
कट्टरपंथियों की ZEE NEWS को उड़ाने की धमकी, मुस्तफिजुर विवाद पर आया धमकी भरा फोन
Zee News
कट्टरपंथियों की ZEE NEWS को उड़ाने की धमकी, मुस्तफिजुर विवाद पर आया धमकी भरा फोन
केंद्र-राज्य में साथ तो अब क्या गलत हो गया... अजीत पवार बोले, इस बार वोटर कन्फ्यूज
Pune News
केंद्र-राज्य में साथ तो अब क्या गलत हो गया... अजीत पवार बोले, इस बार वोटर कन्फ्यूज
शिंदे Vs उद्धव-राज की जंग में मुंबई की सियासी सल्तनत पर कौन जमाएगा कब्जा? देखें डेटा
BMC polls
शिंदे Vs उद्धव-राज की जंग में मुंबई की सियासी सल्तनत पर कौन जमाएगा कब्जा? देखें डेटा
दंगों के आरोपी उमर और शरजील की याचिका खारिज, SC ने बाकी 5 आरोपियों को दी जमानत
Umar Khalid
दंगों के आरोपी उमर और शरजील की याचिका खारिज, SC ने बाकी 5 आरोपियों को दी जमानत