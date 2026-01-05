5 मिनट में छिल जाएंगे 5 किलो मटर, आज ही ट्राई करें ये गजब की ट्रिक

How to Shell Peas Without Effort: सर्दियों में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सब्जियों में मटर भी एक है. मटर के तरह-तरह के व्यंजन लोग जितने चाव से खाते हैं, उसे छीलना उतना ही मुश्किल होता है. अक्सर मटर छिलने में में घंटों का समय लग जाता है, साथ ही उंगलियां भी दुखने लगती है. ऐसे में अगर हम आपको बताएं कि आप 1 नहीं 5 किलो मटर को भी 5 से 10 मिनट में छिल सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? इस खबर में हम आपको 'नवरतन रसोई' की मटर छीलने की जादुई ट्रिक के बारे में बताएंगे, जो आपका काम बेहद आसान बना सकती है.

गर्म पानी में डालें मटर की फलियां

अगर आप भी मटर को मिनटों में आसानी से छीलना चाहती हैं, तो सबसे पहले सारे मटर को गर्म पानी में डालना है. इसके लिए एक बड़े बर्तन में करीब एक लीटर पानी गर्म कर लें. इसके बाद जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए, उबलने से ठीक पहले उसमें मटर की फलियां डाल दें. इसके बाद बर्तन को ढककर करीब 2 मिनट तक गर्म पानी में ही मटर को रहने दें. ये चीजें आप गैस बंद करके करें, जिससे मटर पूरी तरह पके और बस छिलका नर्म हो जाए.

ठंडे पानी का इस्तेमाल

इसके बाद मटर में ठंडे पानी का इस्तेमाल करें. गर्म पानी में 2 मिनट रहने के बाद मटर को बर्फ जैसे ठंडे पानी में डाल दें. टेम्परेचर में अचानक इतना बदलाव होने से मटर के छीलके ढीले पड़ने लगेंगे, जो मटर के छीलकों को फलियों से अलग करने में मदद करेगा. इसके बाद छीलके इतने ज्यादा मुलायम हो जाएंगे कि मिटनों में फलियां छीलकों से अलग हो जाएंगी.

बिना मेहनत छीलें मटर

ठंडे पानी से निकालने के बाद आप दो तरीकों से मटर छील सकते हैं. पहले तरीके में आप मटर की फली को एक सिरे से हल्का सा दबाएं, जिससे दाने अपने आप बाहर आ जाएं. वहीं दूसरा ये है कि फलियों को दोनों हाथों की हथेलियों के बीच रगड़े और हल्का सा मोड़े या मसलें. इससे भी फली तुरंत खुल जाएगी और सारे मटर के दाने बाहर आ जाएंगे.

