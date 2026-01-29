Advertisement
Recipe: टेस्ट में बेस्ट! घर पर बनाएं झन्नाटेदार मोमोज चटनी, स्वाद इतना चटपटा कि बार बार खाने का करेगा मन

Momos Chutney Recipe: जब भी स्ट्रीट फूड का नाम आता है तो लोगों के जेहन में मोमोज का ख्याल सबसे पहले आता है. मोमो आज के समय में हर उम्र के लोगों की पसंदीदा स्ट्रीट फूड बन चुका है. बहुत से लोग मोमोज केवल इस वजह से खाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी लाल चटपटी और झन्नाटेदार चटनी बेहद स्वादिष्ट लगती है. अगर लाल चटनी चटपटी, तीखी और स्वाद से भरपूर हो तो सिंपस वेज मोमो भी खास लगने लगते हैं.

 

Jan 29, 2026
मोमोज एक ऐसा स्ट्रीट फूड है जो शायद ही किसी को पसंद ना हो. मोमोज को लोग इसकी चटनी के वजह से भी खूब पसंद करते हैं. ये लाल चटनी इतनी चटपटी होती है कि इसे सिर्फ मोमोज के साथ ही नहीं बल्कि स्प्रिंग रोल, पकौड़े, सैंडविच और स्नैक्स के साथ भी खाया जा सकता है. आज हम आपको बताएंगे कैसे आप घर पर झटपट मोमोज चटनी बना सकते हैं. घर पर बनी मोमो चटनी स्वाद में जबरदस्त होने के साथ ही सेहत के लिहाज से भी बेहतर मानी जाती है. इसमें ताजे और साफ मसालों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे इसका स्वाद और खुशबू दोनों ही अलग होती है. इस चटनी की खास बात यह है कि इसे बनाना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता और कम समय में तैयार हो जाती है.

सामग्री

  • सूखी लाल मिर्च
  • लहसुन की कलियां
  • अदरक
  • टमाटर
  • सिरका
  • नमक
  • थोड़ी सी चीनी
  • तेल

स्वाद है जबरदस्त

मोमोज की चटपटी चटनी बनाने में इन सामग्रियों का सही बैलेंस ही मोमो चटनी को झन्नाटेदार स्वाद देता है. इसमें लाल मिर्च तीखापन देती है, लहसुन और अदरक खुशबू और गहराई लाते हैं जबकि टमाटर से हल्की खट्टास आती है. सिरका स्ट्रीट स्टाइल फ्लेवर को उभारने का काम करता है जो इसे बेहद ही खास बनाता है. घर पर बनी मोमो चटनी स्वाद में जबरदस्त होने के साथ ही सेहत के लिहाज से भी बेहतर मानी जाती है. अगर आप भी मोमो खाने के शौकीन हैं तो एक बार यह चटपटी मोमो चटनी जरूर ट्राई करें. इसका स्वाद ऐसा है कि बार बार खाने का मन करेगा. आप इसे रोज के खाने के साथ भी सर्व कर सकते हैं. 

कैसे बनाएं

सूखी लाल मिर्च को पानी में भिगो कर रख दें ताकि वो नरम हो जाएं. इसके बाद टमाटर को अच्छे से धो कर हल्का उबाल लें और छिलका हटा दें. अब मिक्सी में भिगोई हुई मिर्च, लहसुन, अदरक, उबले टमाटर, नमक और थोड़ी सी चीनी डालकर अच्छी तरह पीस लें. अब एक पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करें और इसमें तैयार किया हुआ पेस्ट डाल दें और इसे धीमी आंच पर कुछ मिनट तक पकाएं. गैस पर इसे पकाने से इसका कच्चापन खत्म हो जाता है जिसके बाद गैस बंद कर देंय अब इसमें सिरका डालकर अच्छी तरह मिला लें और गैस बंद कर दें. अब चटनी को ठंडा होने के लिए रख दें और जब ये ठंडा हो जाए तो इसे एयर टाइट डब्बे में रख कर इसके स्वाद का लुत्फ उठाएं.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

momos chutney recipemomos chutney

