ठंड में बॉडी रहेगी गर्म! खाने में जरूर शामिल करें मूली-लहसुन की चटनी; नोट कर लें ये आसान रेसिपी

Mooli Garlic Chutney Recipe: खाने का स्वाद बढ़ाने और ठंड में बॉडी को गर्म रखने के लिए खाने के साथ मूली-लहसुन की चटनी खाई जाती है. इस खबर में हम आपको इसे बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 03, 2025, 02:16 PM IST
ठंड में बॉडी रहेगी गर्म! खाने में जरूर शामिल करें मूली-लहसुन की चटनी; नोट कर लें ये आसान रेसिपी

How to Make Mooli Garlic Chutney: सर्दी के मौसम में खान-पान में भी कुछ खास चीजें शामिल हो जाती हैं. खासतौर पर इस मौसम में खाने के साथ कुछ सुगंधित और चटपटी चटनी की जरूरत होती है. एक ऐसी ही खास डिश मूली-लहसुन की चटनी है, जो इस मौसम में न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है, बल्कि डाइजेशन और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मददगार होती है. ये चटनी हल्की तीखी और गर्म होती है. जो सर्दियों के लिए एक परफेक्ट कंबीनेशन बनकर सामने आती है. इस खबर में हम आपको इस चटनी को बनाने का आसान रेसिपी बताएंगे. 

 

चटनी बनाने की रेसिपी
इस टेस्टी चटनी को आप घर पर मौजूद चीजों से आसानी से बना सकते हैं. इस बनाने के लिए इस चीजों की जरूरत पड़ती है, 1 कप कद्दूकस की हुई मूली, 8 से 10 लहसुन की कलियां, 2 से 3 हरी मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा अदरक, 1 छोटा चम्मच सरसों के दाने, ½ छोटा चम्माच जीरा, 1 से  2 सूखी लाल मिर्च, 1 से 2 चम्मच नींबू का रस. कोशिश करें कि ये सारी चीजें ताजी हों, इससे चटनी का स्वाद बढ़कर आता है. 

तड़का लगाएं
मूली-लहसुन की चटनी बनाने के लिए एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें . इसमें सरसों और जीरा डालें. जब ये चटकने लगे, तो इसमें सूखी लाल मिर्च, लहसुन की कलियां डाल दें. इसके बाद इसे हल्का सुनहरा होने तक भूनें. अब कद्दूकस की हुई मूली और अदरक डालें. इसके बाद 3 से 4 मिनट धीमे फ्मेल पर पकाएं, जिससे मूली की कच्ची महक चले जाए और टेस्ट निखर कर आए. 

 

पीसकर बनाएं चटपटी चटनी
अब इन भुनी हुई चीजों को ठंडा होने दें. इसमें हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च और नींबू का रस मिला लें. इसके बाद इस सारी चीजों को मिक्सर में डालकर दरदरा होने तक पीस लें. चटनी को चिकना होने नहीं दें, इसकी दरदरी टेक्सचर ज्यादा बेहतर लगती है. 

 

पराठा के साथ खाएं
मूली-लहसुन की ये टेस्टी चटनी आप रोटी, पराठा, बाजरे की रोटी, चावल या दाल के साथ खा सकते हैं. इसकी तीखी और चटपटी टेस्ट खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ ठंड में आपके शरीर को अंदर से गर्म रखने का काम करता है.

