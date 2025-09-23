नवरात्रि में घर पर बनाएं हलवाई जैसा टेस्टी मूंग दाल हलवा! बच्चों को भी खूब आएगा पसंद

पूजा पाठ के माहौल में घर की रसोई से जब गरमा गरम घी वाले हलवे की खुशबू आती है तो बच्चों से लेकर बड़ों तक का मन खुश हो जाता है. बहुत से लोग तरह-तरह का हलवा बनाना पसंद करते हैं. कई लोगों को बाजार वाला मूंग दाल का हलवा बेहद पसंद आता है. हलवाई की दुकान पर मिलने वाला दानेदार और रिच फ्लेवर वाला हलवा खा कर लोग जैसे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, पर अब इसे घर पर बनाना मुश्किल नहीं है. सही तरीके और थोड़ी सी ट्रिक अपना कर आप घर पर भी हलवाई जैसा लजीज हलवा बना सकते हैं. नवरात्रि में व्रत रखने वालों के लिए भी यह हलवा एक परफेक्ट प्रसाद बन सकता है.

मिठास

नवरात्रि का खास मौका हो या फिर बच्चों का मीठा खाने का मन, हर समय ही आप इस हलवे को बना कर इसका लुत्फ उठा सकते हैं. बहुत से लोगों तो इसे चीनी की जगह गुड़ में बना कर खाना काफी पसंद होता है. आप इस हलवे को चीनी के अलावा गुड़, मिश्री, और खजूर की मिठास में बना कर तैयार कर सकते हैं.

सामग्री

पीली मूंग की दाल, सूजी, घी,कप दूध, पानी, 1 चम्मच इलायची पाउडर, काजू, बादाम और किशमिश.

पीस लें

मूंग की दाल को धोकर इसे 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें. 2 घंटे बाद इसके पानी को छान कर इसे मिक्सी में पीस लें और इसे एक बर्तन में निकाल लें. हलवे के लिए चीनी की चाशनी बना लें. अब लोहे की कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच घी गर्म कर लें.

घी

घी गर्म हो जाने पर इसमें सूजी डाल कर इसे सुनहरा होने तक भून लें, जब सूजी का रंग सुनहरा होने लगे तो इसमें थोड़ा घी और डाल कर पीसा हुआ मूंद भी डाल दें. अब इसे तब तक भूनें जब तक इससे धीमी खुशबू ना आने लग जाए.

सर्व

अब हलवे में चीनी की चाशनी डाल कर इसमें केसर डाल कर तब तक पकाएं जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए. हलवा गाढ़ा हो जाने के बाद इसमें ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल कर गरम-गरम सर्व करें. इस खास रेसिपी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे बनाने में ज्यादा समय और मेहनत नहीं लगता है.