कॉफी के शौकीन जरूर ट्राई करें ये 5 वैराइटीज, हर सिप में होगा ताजगी का एहसास

Must Try Coffee Varieties: बहुत से लोगों की सुबह कॉफी के बिना अधूरी लगती है. दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कॉफी की खुशबू से दिन की शुरुआत करते हैं. किसी के लिए कॉफी एनर्जी का डोज है तो किसी के लिए मूड बूस्टर. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉफी सिर्फ एक फ्लेवर में नहीं आती बल्कि इसके कई अलग-अलग वैरिएंट्स हैं. आज हम आपको कॉफी के 5 वैराइटीज से रूबरू करवाएंगे जिसका स्वाद हर कॉफी लवर को एक बार जरूर चखना चाहिए.
भारत में बहुत से लोग कॉफी पीने के शौकीन हैं. कई लोगों को लगता है कि कॉफी बस एक ही टाइप की आती है, पर ऐसा नहीं है. कॉफी की कई वैराइटीज पूरी दुनिया में मौजूद हैं. अगर आप कॉफी के असली शौकीन हैं तो आपको भी इन वैराइटीज को जरूर ट्राई करना चाहिए. आज हम आपके लिए 5 कॉफी वैरायटीज की लिस्ट लेकर आए हैं जिसे आपको एक बार जरूर ट्राई करचा चाहिए. ये कॉफी के टाइप्स आपके कप से लेकर दिल और दिमाग तक गर्माहट भर देंगी.
एस्प्रेसो
एस्प्रेसो कॉफी की सबसे क्लासिक और स्ट्रॉन्ग वैराइटी मानी जाती है. इसे छोटे कप में सर्व किया जाता है और इसमें का दूध या क्रीम नहीं डाली जाती है. इसे बहुत से लोग ब्लैक कॉफी के नाम से भी जानते हैं. इसमें सिर्फ प्योर कॉफी और उसका गाढ़ा स्वाद होता है.
कैप्पुचिनो
आजकल कैप्पुचिनो हर कैफे की जान बन गया है. ये कॉफी काफी लाइट होती है जिसमे दूध और कॉफी का बैलेंस इतना शानदार होता है कि हर सिप में क्रीमीनेस महसूस होता है. ऊपर से झाग की परत औ र हल्की सी कोको पाउडर की डस्टिंग इसे और स्पेशल बना देती है.
लाटे
इसमें कॉफी की मात्रा थोड़ी कम और दूध ज्यादा होता है. बहुत से लोग इसमें चॉकलेट सिरप मिलाते हैं तो कई लोग इसमें कैरेमन और वेनिला एसेंस भी मिक्स करते हैं. ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें कॉफी का फ्लेवर चाहिए लेकिन ज्यादा कड़वाहट नहीं.
कोल्ड ब्रू
अगर आप गर्मियों में भी कॉफी छोड़ नहीं पाते तो कोल्ड ब्रू आपका नया प्यार बन सकता है. इसे ठंडे पानी में लंबे समय तक भिगोकर तैयार किया जाता है जिससे इसका स्वाद स्मूद और नेचुरली स्वीट हो जाता है. ये कॉफी काफी लाइट वेट और रिफ्रेशिंग होती है जिसे आप आसानी से घर पर भी बना सकते हैं.
मोका
जिन लोगों को चॉकलेट बेहद पसंद है और उन्हें कॉफी भी चाहिए उनके लिए मोका कॉफी परफेक्ट हो सकती हैं. इस कॉफी में चॉकलेट और कॉफी का बेहतरीन मेल होता है. इसमें कॉफी की स्ट्रॉन्गनेस और चॉकलेट की मिठास जब एक साथ कप में उतरती हैं तो ये बेहज ही स्वादिष्ट लगता है.