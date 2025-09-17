नवरात्रि में माता रानी को भोग लगाने के लिए बनाएं ये सूजी मावा हलवा, इस आसान रेसिपी से चुटकियों में बनकर हो जाएगा तैयार
नवरात्रि में माता रानी को भोग लगाने के लिए बनाएं ये सूजी मावा हलवा, इस आसान रेसिपी से चुटकियों में बनकर हो जाएगा तैयार

Suji Mawa Halwa Recipe:  नवरात्रि में माता रानी के भोग के लिए अगर आप कुछ खास तरीका का हलवा बनाने की सोच रही हैं, तो आप सूजी मावा हलवा को आसानी से बना सकती हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 17, 2025, 12:52 PM IST
Suji Mawa Halwa Recipe:  शारदीय नवरात्रि इस बार 22 सितंबर से शुरू हो रही है हिंदू धर्म में ये बेहद ही खास माने जाते हैं. नवरात्रि के दिनों में नौ दिनों तक माता रानी की पूजा की जाती हैं बेहद ही खास-खास चीजों के भोग को बनाकर भी लगाया जाता है. 9 दिन सूजी के हलवे से मां का प्रसाद भी बनाया जाता है. अगर आप इस बार कुछ खास बनाना चाहती हैं, तो सूजी मावा हलवा को आसानी से बनाकर नवरात्रि में माता रानी को भोग आप लगा सकती हैं. इसको बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है आइए आपको बताते हैं इसको बनाने की आसान सी विधि.
 

सूजी मावा हलवा बनाने की सामग्री

सूजी मावा हलवा बनाने के लिए सूजी, मावा, दूध, चीनी, इलायची पाउडर, घी, कटे हुए बादाम इन चीजों की जरूरत होती है, इससे आप आसानी से टेस्टी सा हलवा बना सकती हैं.
 

इसे भी पढ़ें: टेस्ट और एनर्जी का डबल डोज!नवरात्रि व्रत में बना लें स्वाद और सेहत से भरपूर ये डिशेज

 

सूजी मावा हलवा बनाने की विधि

सूजी मावा हलवा को आसानी से बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक पैन लेना है और उसमें घी को डालकर मीडियम आंच में इसको गरम कर लेना है और ऊपर से सूजी को डालकर अच्छे से भून लेना है. आपको सुनहरा होने तक अच्छे से भूनना है. अब आपको एक साफ दूसरा पैन लेना है और इसमें दूध को डालकर अच्छे से गरम कर लेना है. इसमें ही अब आपको मावा, चीनी, इलायची पाउडर को अच्छे से मिला देना है. गाढ़ा होने तक आपको इसको चलाते रहना है. गाढ़ा होने के बाद आपको इसको सूजी में डालकर कढ़ाई में अच्छे से पका लेना है. अब आपको इसमें सूखे मावे को डाल देना है और फिर से अच्छे से मिला देना है. अब आपका सूजी मावा हलवा बनकर तैयार है. इसको आप घर पर आसानी से चुटकियों में बना सकते हैं, इसको बनाने में आपको अधिक समय भी नहीं लगता है. 

;