नवरात्रि के दौरान व्रत में खाएं समा के चावल की टेस्टी खिचड़ी, जानें झटपट रेसिपी

नवरात्र के 9 दिनों तक व्रत करने वाले भक्त अनाज का सेवन नहीं करते हैं. अनाज के बदले वह कुट्टू का आटा समा के चावल इन चीजों का सेवन करते हैं. नवरात्रि के 9 दिनों तक अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आप समा की खिचड़ी खा सकते हैं. आइए जानते हैं समा की खिचड़ी कैसे बनाएं.

समा के चावल की खिचड़ी कैसे बनाएं

सामग्री

1 कप समा का चावल लें.

आधा कप भुनी हुई मूंगफली

2 कटी हुई हरी मिर्च लें

आधा कद्दूकस किया हुअ अदरक

1 टमाटर लें

1 उबाल हुआ आलू लें

1 चम्मच देसी घी

1 चम्मच नींबू का रस

सेंधा नमक स्वादानुसार

बारीक कटा हुआ धनिया

विधि

सबसे पहले समा के चावल को धोकर 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दें. ताकि यह जल्दी से पक जाए

कुकर लें इसे गर्म करें, फिर इसमें जीरा डाल दें.

अब इसमें हरी मिर्च और अदरक डालकर इसे भून लें अगर आप टमाटर डालना चाहते हैं तो उन्हें भी डाल लें.

अब इसमें उबले हुए आलू डालकर भून लें. फिर इसमें सेंधा नमक डाल दें.

अब इसमें पानी डाल दें.

अब कुकर को बंद कर दें और तीन सीटी लगाएं.

इसके बाद खिचड़ी में भुनी हुई मूंगफली और नींबू का रस मिला दें.

अब इसके ऊपर से बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालें.

लीजिए आपकी खिचड़ी बनकर तैयार है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

