नवरात्रि के दौरान व्रत में खाएं समा के चावल की टेस्टी खिचड़ी, जानें झटपट रेसिपी
नवरात्रि के दौरान व्रत में खाएं समा के चावल की टेस्टी खिचड़ी, जानें झटपट रेसिपी

Sama Rice Khichdi नवरात्र व्रत के दौरान आप समा के चावल की खिचड़ी खा सकते हैं. इस खिचड़ी को बनाना बहुत ही आसान है. आइए जानते हैं समा के चावल के खिचड़ी की रेसिपी. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 24, 2025, 06:41 PM IST
नवरात्रि के दौरान व्रत में खाएं समा के चावल की टेस्टी खिचड़ी, जानें झटपट रेसिपी

नवरात्र के 9 दिनों तक व्रत करने वाले भक्त अनाज का सेवन नहीं करते हैं. अनाज के बदले वह कुट्टू का आटा समा के चावल इन चीजों का सेवन करते हैं. नवरात्रि के 9 दिनों तक अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आप समा की खिचड़ी खा सकते हैं. आइए जानते हैं समा की खिचड़ी कैसे बनाएं. 

समा के चावल की खिचड़ी कैसे बनाएं 
सामग्री 
1 कप समा का चावल लें. 
आधा कप भुनी हुई मूंगफली 
2 कटी हुई हरी मिर्च लें 
आधा कद्दूकस किया हुअ अदरक 
1 टमाटर लें 
1 उबाल हुआ आलू लें 
1 चम्मच देसी घी 
1 चम्मच नींबू का रस 
सेंधा नमक स्वादानुसार 
बारीक कटा हुआ धनिया 

विधि 
सबसे पहले समा के चावल को धोकर 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दें. ताकि यह जल्दी से पक जाए 
कुकर  लें इसे गर्म करें, फिर इसमें जीरा डाल दें. 
अब इसमें हरी मिर्च और अदरक डालकर इसे भून लें अगर आप टमाटर डालना चाहते हैं तो उन्हें भी डाल लें. 
अब इसमें उबले हुए आलू डालकर भून लें. फिर इसमें सेंधा नमक डाल दें. 
अब इसमें पानी डाल दें. 
अब कुकर को बंद कर दें और तीन सीटी लगाएं. 
इसके बाद खिचड़ी में भुनी हुई मूंगफली और नींबू का रस मिला दें. 
अब इसके ऊपर से बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालें. 
लीजिए आपकी खिचड़ी बनकर तैयार है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: Navratri व्रत में क्यों खाते हैं कुट्टू का आटा, जानें सिंघाड़े के आटे से कैसे है अलग!

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

;