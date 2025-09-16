नवरात्रि व्रत में घर पर बना लें स्वाद और सेहत से भरपूर ये डिशेज, मिलेगा टेस्ट और एनर्जी का डबल डोज

Navratri 2025 Vrat Healthy Dishes:नवरात्रि के मौके पर बहुत से लोग नौ दिनों तक माता रानी की उपासना के साथ व्रत रखते हैं. इन नौ दिनों तक व्रत रखना न सिर्फ आध्यात्मिक शांति देता है बल्कि शरीर को डिटॉक्स करने का भी एक बेहतरीन मौका होता है. नवरात्रि के मौके पर व्रत रखने का मतलब केवल भूखे रहना नहीं हैं बल्कि शरीर को पोषण देने वाले डिशेज को सही तरीके से डाइट में शामिल करना भी है. आज हम आपको लिए लेकर आए हैं हेल्दी और पौष्टिक व्रत स्पेशल डिशेज जो आपके नवरात्रि के व्रत को और भी स्पेशल बना देगा.

साबूदाना खिचड़ी

भिगोए हुए साबूदाने, मूंगफली और हल्के मसालों से बनने वाली साबूदाना खिचड़ी खाने में बेहद ही स्वादिष्ट होती है. ये डिश एनर्जी से भरपूर होती है जो आपके शरीर को ऊर्जा देने के साथ ही आपके पेट को भी ठंडा रखेगी. आप चाहें तो आप साबूदाना वड़ा और साबूदाना चीला भी ट्राई कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कुट्टू के पकोड़े

स्वाद में लाजवाब कुरकुरे कुट्टू के पकोड़े नवरात्रि व्रत में के लिए एक परफेक्ट स्नैक हैं. कुट्टू यानी बकव्हीट के आटे से बने ये पकोड़े दही या हरी चटनी के साथ सर्व कर के आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं.कुट्टू का आटा ग्लूटेन-फ्री होता है और व्रत के दौरान शरीर को जरूरी पोषण देता है.

सिंघाड़े के आटे का हलवा

सिंघाड़े के आटे का हलवा मीठा पसंद करने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है. घी, शक्कर और सिंघाड़े के आटे से बनने वाला ये ये हलवा शरीर को तुरंत एनर्जी देने के साथ ही काफी स्वादिष्ट भी होता है. इस हलवे को कई घरों में माता रानी को भोग के रूप में भी चढ़ाया जाता है.

मखाना खीर

मखाने, दूध और सूखे मेवों से बनने वाली ये खीर खाने में काफी ज्यादा स्वादिष्ट होती है. कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर ये खीर व्रत के दौरान शरीर के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

राजगिरा पराठा

नवरात्रि के व्रत के बीच आप राजगिरा पराठा भी बना कर खा सकते हैं. राजगीरा आटा सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. राजगिरा के आटे से काफी क्रिस्पी पराठे बनते हैं जो खाने में काफी ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं. ये पराठा स्वाद और पोषण का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है.