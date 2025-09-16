नवरात्रि व्रत में घर पर बना लें स्वाद और सेहत से भरपूर ये डिशेज, मिलेगा टेस्ट और एनर्जी का डबल डोज
Advertisement
trendingNow12924239
Hindi Newsफूड

नवरात्रि व्रत में घर पर बना लें स्वाद और सेहत से भरपूर ये डिशेज, मिलेगा टेस्ट और एनर्जी का डबल डोज

Navratri Vrat Dishes: नवरात्रि का त्योहार आते ही चारों ओर भक्ति, उमंग और रंग-बिरंगे लाइट्स, धाक की धुन, धानुची की खुशबू से एक खास माहौल बन जाता है. बहुत से घरों में नवरात्रि के नौ दिन लोग व्रत रख कर माता की पूजा-अर्चना करते हैं. कई लोग फलहार करते हैं तो बहुत से लोग सेंधा नमक में खाना बना कर खाते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे डिशेज के बारे में बताएंगे जो नवरात्रि व्रत में आपको टेस्ट और एनर्जी का डबल डोज देंगी.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Sep 16, 2025, 12:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नवरात्रि व्रत में घर पर बना लें स्वाद और सेहत से भरपूर ये डिशेज, मिलेगा टेस्ट और एनर्जी का डबल डोज

Navratri 2025 Vrat Healthy Dishes:नवरात्रि के मौके पर बहुत से लोग नौ दिनों तक माता रानी की उपासना के साथ व्रत रखते हैं. इन नौ दिनों तक व्रत रखना न सिर्फ आध्यात्मिक शांति देता है बल्कि शरीर को डिटॉक्स करने का भी एक बेहतरीन मौका होता है. नवरात्रि के मौके पर व्रत रखने का मतलब केवल भूखे रहना नहीं हैं बल्कि शरीर को पोषण देने वाले डिशेज को सही तरीके से डाइट में शामिल करना भी है. आज हम आपको लिए लेकर आए हैं हेल्दी और पौष्टिक  व्रत स्पेशल डिशेज जो आपके नवरात्रि के व्रत को और भी स्पेशल बना देगा.

साबूदाना खिचड़ी
भिगोए हुए साबूदाने, मूंगफली और हल्के मसालों से बनने वाली साबूदाना खिचड़ी खाने में बेहद ही स्वादिष्ट होती है. ये डिश एनर्जी से भरपूर होती है जो आपके शरीर को ऊर्जा देने के साथ ही आपके पेट को भी ठंडा रखेगी. आप चाहें तो आप साबूदाना वड़ा और साबूदाना चीला भी ट्राई कर सकते हैं.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

कुट्टू के पकोड़े
स्वाद में लाजवाब कुरकुरे कुट्टू के पकोड़े नवरात्रि व्रत में के लिए एक परफेक्ट स्नैक हैं. कुट्टू यानी बकव्हीट के आटे से बने ये पकोड़े दही या हरी चटनी के साथ सर्व कर के आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं.कुट्टू का आटा ग्लूटेन-फ्री होता है और व्रत के दौरान शरीर को जरूरी पोषण देता है.

सिंघाड़े के आटे का हलवा
सिंघाड़े के आटे का हलवा मीठा पसंद करने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है. घी, शक्कर और सिंघाड़े के आटे से बनने वाला ये ये हलवा शरीर को तुरंत एनर्जी देने के साथ ही काफी स्वादिष्ट भी होता है. इस हलवे को कई घरों में माता रानी को भोग के रूप में भी चढ़ाया जाता है.

fallback

मखाना खीर
मखाने, दूध और सूखे मेवों से बनने वाली ये खीर खाने में काफी ज्यादा स्वादिष्ट होती है. कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर ये खीर व्रत के दौरान शरीर के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

राजगिरा पराठा
नवरात्रि के व्रत के बीच आप राजगिरा पराठा भी बना कर खा सकते हैं. राजगीरा आटा सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. राजगिरा के आटे से काफी क्रिस्पी पराठे बनते हैं जो खाने में काफी ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं. ये पराठा स्वाद और पोषण का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

navratri vrat disheshealthy dishestraditional fasting dishesNavratri 2025

Trending news

तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
Telangana
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
Punjab Flood
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
ट्रंप के टैरिफ की आरएसएस ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच ने बनाया ये प्‍लान
rss
ट्रंप के टैरिफ की आरएसएस ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच ने बनाया ये प्‍लान
नशे के खिलाफ आज अमित शाह का बड़ा एक्शन, शुरू होगी नई मुहीम
amit shah
नशे के खिलाफ आज अमित शाह का बड़ा एक्शन, शुरू होगी नई मुहीम
पहाड़ों में फिर लौटी तबाही, मंडी में बारिश का ऐसा तांडव, जलमग्न हुआ सबकुछ, 3 की मौत
Monsoon
पहाड़ों में फिर लौटी तबाही, मंडी में बारिश का ऐसा तांडव, जलमग्न हुआ सबकुछ, 3 की मौत
नए विवाद में फंस गए राहुल गांधी, गुरुद्वारे में सिरोपा पहनाए जाने पर क्यों बवाल?
Rahul Gandhi
नए विवाद में फंस गए राहुल गांधी, गुरुद्वारे में सिरोपा पहनाए जाने पर क्यों बवाल?
Jammu and Kashmir: कश्मीर में फिर घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तान के 40 आतंकी!
Pakistan
Jammu and Kashmir: कश्मीर में फिर घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तान के 40 आतंकी!
रूसी दूतावास के सहयोग से बेटे संग फरार हुई महिला, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
Supreme Court of India
रूसी दूतावास के सहयोग से बेटे संग फरार हुई महिला, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट
Weather
सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट
NHAI ने घर की बालकनी में से निकाल दिया फ्लाईओवर, लोग बोले- अब यहीं से होगी टोल वसूली
Nagpur news in hindi
NHAI ने घर की बालकनी में से निकाल दिया फ्लाईओवर, लोग बोले- अब यहीं से होगी टोल वसूली
;