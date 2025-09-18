Navratri Vrat Recipe: 9 दिनों के व्रत में क्या खाएं? टेंशन की बात नहीं! मिनटों में बनाएं ये टेस्टी रेसिपी
Hindi News

Navratri Vrat Recipe: 9 दिनों के व्रत में क्या खाएं? टेंशन की बात नहीं! मिनटों में बनाएं ये टेस्टी रेसिपी

Navratri Vrat Recipe Ideas: क्या नवरात्रि में व्रत रखने वाले हैं? लेकिन इस बात से परेशान हैं कि 9 दिनों तक खाएंगे, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको ऐसे रेसिपी आइडियाज बताएंगे, जो आप इस दौरान बना सकते हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 18, 2025, 05:37 PM IST
Navratri Vrat Recipe: 9 दिनों के व्रत में क्या खाएं? टेंशन की बात नहीं! मिनटों में बनाएं ये टेस्टी रेसिपी

Navratri Recipes: नवरात्रि का त्योहार आने वाला है. इस दौरान दुर्गा मां की पूजा की जाती हैं और लोग 9 दिन तक व्रत रखते हैं. अगर आप भी नवरात्रि का व्रत रखने वाले हैं, तो ये खबर आपके लिए है. व्रत के दौरान खाने पर खास ध्यान दिया जाता है. इस दौरान शुद्ध खाना खाया जाता है. कई लोग सेंधा नमक से बनाया खाना खाते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे रेसिपी आइडियाज बताएंगे, जो टेस्टी होने के साथ-साथ नवरात्रि के दौरान कम मेहनत में बनाए जा सकते हैं.

 

आलू टिक्की 
व्रत के लिए आलू टिक्की एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है. टेस्ट के साथ-साथ यह हेल्दी भी होता है. वहीं इसे बनाना भी बेहद आसान है. कम चीजों के साथ, बिना किसी झंझट के आप आलू टिक्की को बना सकते हैं. इसे बनाने के लिए सबसे पहले आलू को उबाल लें, इसके बाद उबले आलू को मैश कर उसमें सेंधा नमक, काली मिर्च और बारीक हरी मिर्च मिला लें. आप चाहें तो अपने स्वादानुसार इसमें धनिया पत्ती और कद्दूकस किया हुआ अदरक मिला सकते हैं. इसके बाद इसमें सिंघाड़े का आटा डालकर, सबको मिक्स कर लें. अब इसकी छोटी-छोटी गोल टिक्की बनाकर, घी या तेल में दोनों साइड से सेंक लें. इसे आप धनिया पक्के की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं.  

मखाना खीर
अगर आप नमक नहीं खा रहे हैं, तो आपको लिए मखाना खीर बेस्ट ऑप्शन है. यह भी स्वादिष्ट होने के साथ-साथ आपको व्रत में एनर्जी देने का काम करेगा. इसे बनाना भी बेहद आसान है. इसे बनाने के लिए सबसे पहले मखाने को भुन लें. इसके बाद कुछ मखाने को पीस लें. अब उबाल आने के बाद दूध में इन मखानों को मिला दें. इसे थोड़ी देर तक पकाएं. स्वादानुसार इलायची और चीनी डालकर मिक्स करें. 

 

कुट्टू के आटे का चीला
व्रत में कुट्टू के आटे को खाया जाता है. ऐसे में इस दौरान कुट्टू के आटे का चीला भी आप खा सकते हैं. यह भी हेल्दी होता है और आसानी से बनाया जा सकता है. इसे बनाने के लिए कुट्टू के आटे में उबले आलू, बारीक कटी हरी मिर्च और सेंधा नमक मिला लें. इसके बाद इसमें पानी मिलाकर चीला का बैटर तैयार करें. अब तवा पर चीला बना लें. 

 

साबूदाना खिचड़ी
व्रत में खाने के लिए साबूदाना खिचड़ी भी एक अच्छा ऑप्शन है. इसे आप आसानी से तैयार कर सकते हैं. इसे बनाने के लिए आप भिगोए हुए साबूदाने में उबले आलू, हरी मिर्च और मूंगफली डालकर मिला लें. इसके बाद इसमें सेंधा नमक और थोड़ी काली मिर्च डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. स्वाद के लिए ऊपर से धनिया पत्ती को डालें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

Navratri Vrat Recipe Ideasnavratri vrat recipe

