मोमो नहीं, ये है नेपाल का पारंपरिक खाना; जानें लोगों को इतनी क्यों पसंद आती है 'थकाली खाना थाली'
फूड

मोमो नहीं, ये है नेपाल का पारंपरिक खाना; जानें लोगों को इतनी क्यों पसंद आती है 'थकाली खाना थाली'

Nepal Special Thakali Khana: थकाली खाना थाली, नेपाल का एक पारंपरिक और ट्रेडिशनल मील है. इसमें कई चीजें होती हैं, जो इस मील को काफी टेस्टी और रिच बनाती है. इस खबर में हम आपको इस डिश के बारे में बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 09, 2025, 08:36 PM IST
मोमो नहीं, ये है नेपाल का पारंपरिक खाना; जानें लोगों को इतनी क्यों पसंद आती है 'थकाली खाना थाली'

Nepali Famous Dish: अगर आप नेपाली खाने के शौकीन है, तो ये खबर आपके लिए है. अगर आपको नेपाल का नाम सुनते ही केवल मोमोज की याद आती है, तो आपको बता दें, नेपाली खान-पान काफी रिच होती हैं. इनमें कई ऐसे डिश हैं, जो न सिर्फ टेस्ट में बेहतरीन हैं, बल्कि उन्हें बनाने की तैयार भी काफी पारंपरिक होती है. ऐसा ही एक डीश है, थकाली खाना खाली, जिसे नेपाल का सबसे ऑथेन्टिक मील माना जाता है. 

 

क्या है थकाली खाना थाली?
थकाली खाना खाली, नेपाल का एक खास ट्रेडिशनल मील है, जो कि थकाली समुदाय से जुड़ा है. इस थाली में कई चीजें होती हैं, जैसे दाल, भात, मौसमी सब्जियां, पनीर या मांस की करी, पत्तेदार सब्जियां, अचार और घी. इस डिश की खासियत ये भी है कि इसे कांस यानी पीतल की थाली और कटोरियों में परोसा जाता है, जो इस डिश के ट्रेडिशनल वैल्यू को बढ़ाता है. यह थाली नेपाली घरों में काफी आम होती है. साथ ही दूसरे देश से नेपाल नए टूरिस्ट इस थाली को एक बार जरूर खाना चाहते हैं. 

ट्रेडिशनल तैयारी
थकाली खाना थाली की खासियत ये है कि इसे पूरे ट्रेडिशनल तरीके से तैयार किया जाता है. इस बनाने के लिए सूखे याक या बकरी के मांस, फर्मेंटेड हरी पत्तेदार सब्जयां, टमाटर की चटी, जौ का आटा और टिंबूर जैसे मसालों का इस्तेमाल किया जाता है. ये सारी चीजें थाली को यूनिक स्वाद और टेक्सचर देती है, जिसे एक बार खाने के बाद भूल पाना मु्श्किल हो जाता है. 

 

थकाली समुदाय की परंपरा 
थकाली समुदाय के लोग खाना को टेबल पर नहीं, बल्कि कालीन पर रखकर खाते हैं. ऐसे में इस डिश को भी ऐसे ही सर्व किया जाता है. इसके साथ-साथ खान में चम्मच की बजाय, हाथों का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में ये डिश परंपरा और ट्रेडिशन को लेकर चलती है. 

;