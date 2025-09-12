नेपाल जाने की जरूरत नहीं, घर में ही बनाएं टेस्टी थुक्पा डिश, खाने वालों के दिल से निकलेगी तारीफ

Nepali Thukpa Recipe: थुक्पा एक ट्रेडिशनल तिब्बती और नेपाली डिश है, जो खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में बहुत पसंद की जाती है. ये हेल्दी और टेस्टी नूडल सूप है, जिसमें सब्जियों और मसालों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलता है. ठंडे मौसम में तो ये शरीर को गर्माहट देने के साथ-साथ भूख भी मिटाता है. लेकिन अच्छी बात यह है कि थुक्पा खाने के लिए अब आपको नेपाल जाने की जरूरत नहीं है, इसे आप घर पर ही आसानी से बना सकते हैं.

थुक्पा की खासियत

थुक्पा का स्वाद नूडल्स, हरी सब्जियों और हल्के मसालों के कॉम्बिनेशन से आता है. ये एक बैलेंस्ड डिश है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स सभी मौजूद रहते हैं. वेज और नॉन-वेज दोनों तरीके से बनाया जा सकता है, इसलिए हर कोई अपनी पसंद के मुताबिक इसका लुत्फ उठा सकता है.

थुक्पा बनाने के लिए जरूरी सामग्री

नूडल्स - 1 कप

प्याज - 1 बारीक कटा हुआ

अदरक-लहसुन पेस्ट - 1 चम्मच

गाजर

बारीक कटी हुई पत्ता गोभी

बारीक कटी हुई शिमला मिर्च

बीन्स

टमाटर - 1 मिडियम साइज का

सोया सॉस - 1 चम्मच

हरी मिर्च - 1 बारीक कटी हुई

नमक और काली मिर्च - स्वादानुसार

वेजिटेबल स्टॉक या पानी - 4 कप

तेल - 1 चम्मच

हरा धनिया - सजावट के लिए

(नॉन-वेज थुक्पा में चिकन या एग भी डाल सकते हैं.)

बनाने का तरीका

सबसे पहले नूडल्स को उबालकर अलग रख लें. एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें प्याज, अदरक-लहसुन पेस्ट और हरी मिर्च डालकर भूनें. अब गाजर, बीन्स, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च डालकर 2-3 मिनट तक चलाएं. इसमें टमाटर डालें और हल्का सा पकने दें. अब सोया सॉस, नमक, काली मिर्च और वेजिटेबल स्टॉक डालकर उबाल आने दें. आखिर में उबले नूडल्स डालें और 2-3 मिनट तक पकाएं. ऊपर से हरे धनिये की पत्तियों से गार्निश करें और गरमागरम परोसें.

सेहत को क्या होंगे फायदे?

थुक्पा हल्का होने के बावजूद पोषण से भरपूर होता है. इसमें डाली गई सब्जियां विटामिन और मिनरल्स देती हैं, नूडल्स कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होते हैं और वेजिटेबल स्टॉक पाचन के लिए अच्छा माना जाता है. इसलिए आप इसे रेगुलर खा सकते हैं.